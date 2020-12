Ashley Iaconetti et Jared Haibon, anciens de ‘The Bachelor’ – Comment ils sont passés du désastre du ‘BIP’ à un mariage heureux

Le 22 mai 2018, Ashley Iaconetti et Jared Haibon ont choqué les fans lorsqu’ils ont annoncé qu’ils sortaient ensemble dans un épisode de KineticTV Notre histoire. L’annonce fait suite à des années de hauts et de bas après leur première rencontre dans la saison 2 de Licence au paradis.

Depuis lors, Iaconetti et Haibon ont adopté un chien, se sont mariés et ont annoncé leur intention de fonder une famille. Dans l’épisode de Notre histoire, Iaconetti et Haibon ont expliqué comment leur relation stable est née.

Ashley Iaconetti et Jared Haibon | Paul Archuleta / Getty Images

Ashley Iaconetti et Jared Haibon se sont rencontrés sur « Bachelor in Paradise »

Iaconetti était un concurrent sur la saison de Chris Soules de Le célibataire et Haibon est apparu sur la saison de Kaitlyn Bristowe de La bachelorette. Les deux se sont ensuite rencontrés lors de la saison 2 de Licence au paradis diffusé en 2015.

«Je me souviens avoir descendu les marches de paradis et le voir au bar et c’était la sensation la plus étrange. J’étais tellement attirée et attirée par lui. C’était vraiment le coup de foudre », a déclaré Iaconetti dans Notre histoire.

Alors que Iaconetti était incroyablement intéressé par Haibon, le sentiment n’était pas réciproque à l’époque. Les deux ont mis fin aux choses et ont tous deux quitté la deuxième saison de Licence au paradis Célibataire.

Les choses étaient compliquées entre les deux

Après la saison 2 de Licence au paradis, Iaconetti et Haibon ont noué une amitié compliquée. Après avoir passé du temps avec des amis communs, Iaconetti a demandé à Haibon de participer à un événement caritatif qu’elle organisait.

L’événement a eu lieu en octobre 2015 et les choses se sont compliquées entre eux alors que Haibon s’est retrouvé déchiré par ses sentiments pour Iaconetti.

«C’était une expérience tellement différente d’être avec quelqu’un dans la série et ensuite dans la vraie vie», dit-il dans Notre histoire. «Je pense que cet événement caritatif était la première fois que je vous voyais dans votre élément avec votre famille et vos amis…»

« Je savais qu’il me regardait et ça lui montrait aussi », a ajouté Iaconetti.

« Oh, je te voulais ce soir-là, » dit Haibon.

Les deux ont continué à sortir et sont finalement allés à un rendez-vous, mais Haibon a mis fin à leur relation amoureuse. Quand ils sont apparus dans la saison 3 de Licence au paradis en 2016, Iaconetti a eu du mal avec ses sentiments pour Haibon. Alors que les deux essayaient de s’éloigner l’un de l’autre, ils ont tous deux quitté la saison célibataires.

Jared Haibon a commencé à poursuivre Ashley Iaconetti

Bachelor: Jeux d’hiver diffusé en février 2018, et Iaconetti est apparu dans l’émission de télévision tandis que Haibon est apparu sur Licence au paradis: Australie. Sur Bachelor: Jeux d’hiver, Iaconetti a rencontré et est tombé amoureux de Kevin Wendt.

Cela fit réaliser à Haibon ses sentiments pour elle. Après leur voyage annuel à Sainte-Lucie avec Jade Tolbert et Tanner Tolbert en 2018, il a embrassé Iaconetti et a avoué ce qu’il ressentait. Malgré les aveux de Haibon, Iaconetti a continué à sortir avec Wendt jusqu’en mars 2018.

«Je n’ai pas trompé Kevin. J’ai mis fin à la relation parce qu’elle avait suivi son cours. Et puis, Jared était toujours là », a déclaré Iaconetti.

Ashley Iaconetti et Jared Haibon se sont mariés en 2019

Iaconetti et Haibon ont annoncé qu’ils sortaient ensemble en mai 2018 et Haibon a proposé à Iaconetti quelques mois plus tard. Les deux se sont fiancés en juin 2018 lors d’une apparition spéciale sur la saison 5 de Licence au paradis. Leur engagement a été diffusé sur ABC en septembre 2018.

Suite à leurs fiançailles, le couple a adopté un chien ensemble. Les deux se sont ensuite mariés en août 2019. En 2020, Iaconetti a annoncé qu’elle et Haibon prévoyaient d’essayer d’avoir des enfants dans l’année prochaine.