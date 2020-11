Ashley Darby pense que ce n'est `` qu'une question de temps '' jusqu'à ce que Wendy Osefo et Candiace Dillard tombent

Les vraies femmes au foyer de Potomac La star Ashley Darby a apparemment signalé la fin d’une amitié avec Candiace Dillard en écrivant une déclaration contre la femme au foyer en faveur de Monique Samuels. En réagissant à l’implication de Wendy Osefo, Darby a noté qu’elle pensait que ce n’était «qu’une question de temps» jusqu’à ce que Dillard et la nouvelle femme au foyer se disputent également.

«Les vraies femmes au foyer de Potomac» – Sur la photo: (gd) Robyn Dixon, Karen Huger, Candiace Dillard, Wendy Osefo, Gizelle Bryant, Ashley Darby | Mark Finkenstaedt

Ashley Darby a écrit une déclaration contre Candiace Dillard pour Monique Samuels

Candiace Dillard et Monique Samuels, d’anciens amis proches, se sont disputés avec passion dans une cave qui est devenue physique lorsque Samuels a attrapé Dillard par les cheveux et l’a frappée à l’arrière de la tête à plusieurs reprises.

Robyn Dixon, Gizelle Bryant et Wendy Osefo ont soutenu Dillard tandis qu’Ashley Darby et Karen Huger ont choisi de se tenir aux côtés de Samuels, divisant le groupe. Croyant que le propriétaire de Not For Lazy Moms n’avait aucun remords pour ses actes, Dillard a décidé de poursuivre l’affaire légalement.

EN RELATION: “ RHOP ”: Candiace Dillard estime qu’Ashley Darby a fait une déclaration en faveur de Monique Samuels pour des raisons “ égoïstes ”

Samuels a répliqué, entraînant une accusation d’agression au deuxième degré contre les deux. Pour renforcer son cas, l’animatrice du podcast a demandé à Darby d’écrire une déclaration détaillant ses interactions négatives avec Dillard, y compris le tristement célèbre incident du couteau à beurre de la saison dernière et les tweets publiés par l’ancienne Miss États-Unis.

Dillard et Osefo n’ont pas bien réagi aux aveux de Darby

Selon Darby, elle a obligé et a écrit la déclaration parce qu’elle voulait empêcher Samuels d’aller en prison. De plus, la femme de 32 ans voulait rembourser la fidélité de Samuels pour l’avoir revenue la saison dernière.

Lors du voyage avec les acteurs au Portugal, Darby a informé Bryant et Dixon de la déclaration avant de se montrer franc devant Dillard devant les autres femmes au foyer. Elle a détaillé ce qu’elle a inclus dans la lettre aux tribunaux, bouleversant l’ancienne Miss États-Unis.

#RHOPde @Candeegal dit qu’elle n’est pas surprise par les fans de l’émission aux côtés de la co-star Monique Samuels: “Elle a fait un excellent travail de démagogie comme notre président actuel. Elle est juste convaincre les gens en disant continuellement des mensonges encore et encore.” #WWHL pic.twitter.com/opsndToC79 – WWHL (@BravoWWHL) 16 novembre 2020

EN RELATION: ‘RHOP’: Ashley Darby dit que sa relation avec Candiace Dillard ne s’est toujours pas améliorée

Dillard avait l’impression que Darby n’aurait pas dû s’impliquer parce qu’elle n’avait pas vu le combat et pensait qu’elle avait écrit la déclaration pour lui répondre. Les autres dames n’aimaient pas non plus le mouvement de Darby et pensaient que le joueur de 32 ans aurait dû se porter garant de Samuels au lieu de déchirer le personnage de Dillard.

Osefo a qualifié Darby de «serpent» pour avoir écrit la déclaration.

Darby prédit qu’Osefo et Dillard auront une brouille

Pendant le Bravo After Show, Darby a expliqué qu’elle était devenue «nerveuse» de parler à Dillard de la lettre parce qu’elle savait qu’elle devrait «justifier» ses actions devant le groupe.

Elle a également admis que le commentaire «serpent» d’Osefo l’avait d’abord bouleversée, mais a affirmé qu’elle s’en était remise parce qu’elle ne se souciait pas de ce que la nouvelle femme au foyer pense d’elle.

EN RELATION: ‘RHOP’: Monique Samuels révèle pourquoi elle ne se voit pas se réconcilier avec Candiace Dillard

De plus, Darby a insisté sur le fait qu’elle ne «mordait» que par représailles parce qu’elle sent que Dillard est venue la première quand elle et son mari, Chris Bassett, se sont impliqués dans une affaire touchante inappropriée maintenant rejetée contre Michael Darby. Elle a également révélé qu’elle avait utilisé la déclaration comme «justification» contre Dillard pour les choses blessantes qu’elle prétend que l’ancienne Miss États-Unis lui avait faites.

En ce qui concerne Osefo et Dillard, la jeune femme de 32 ans a admis qu’elle pense que ce n’est «qu’une question de temps» jusqu’à ce que les amis se disputent. Parce que l’ancienne Miss États-Unis avait également une amitié étroite avec Darby et Samuels avant qu’elle ne se détériore, l’histoire pourrait se répéter avec Osefo. Les vraies femmes au foyer de Potomac diffusé le dimanche à 9/8 sur Bravo.