Ashley Darby a-t-elle rencontré Katie Rost? La star de ‘RHOP’ brise enfin le silence à la réunion de la saison 5

Ashley Darby de Les vraies femmes au foyer de Potomac était sur la sellette lors des retrouvailles de la saison 5. Il y a quelques semaines, l’ancienne membre de la distribution Katie Rost a révélé qu’elle avait eu une relation sexuelle avec l’une de ses co-stars. Rost n’a jamais révélé le nom de la femme au foyer avec laquelle elle était sortie, mais de nombreux fans ont pointé du doigt Darby. Andy Cohen a saisi l’occasion de demander à Darby si elle était la femme mystérieuse dont parlait Rost et elle a finalement répondu.

Qu’est-ce que Katie Rost a révélé à propos de sa relation?

Rost est l’une des stars OG de RHOP ayant fait partie du casting principal lors de sa saison inaugurale 2016. Bien que l’ancien modèle ait été de courte durée sur le petit écran, elle a laissé une impression durable sur une co-star. Après un Vraies femmes au foyer Le blog a demandé à ses abonnés de deviner avec quelle femme au foyer Rost «avait essayé d’avoir des relations sexuelles lesbiennes», a riposté la personnalité de la télé-réalité.

«J’allais me mordre la langue, mais en tant que femme bisexuelle ayant eu une relation sexuelle avec un membre de la distribution quand j’étais dans la série – [it’s] ma propre entreprise et la sienne », a déclaré Rost dans un post Instagram maintenant supprimé.

Rost a estimé que publier cette question était «mesquin» et a ajouté: «Nous avons une amitié qui durera au-delà de cette haineuse. Je suis fier de cela et de [the] l’amour que nous avons fait. Je pense que c’est mal de nous faire honte pour ce que nous avons et ce que nous avons.

Bien que de nombreux fans voulaient connaître le nom du RHOP star avec laquelle Rost s’est accroché, elle l’a gardé privé.

«Ma relation sexuelle avec cette personne est privée et je ne sortirais jamais de quelqu’un qui n’est pas prêt, les blogueurs non plus. Alors arrêtez », a-t-elle ajouté.

Rost a fait ces commentaires le 11 octobre, qui est une journée spéciale pour la communauté LGBTQ car c’est la journée nationale du Coming Out. L’ancienne star de Bravo a déclaré que ce n’était pas son intention de lancer des potins.

«Ce n’était pas du tout mon intention [to spill tea]», A ajouté Rost. «Je suis sorti il ​​y a longtemps [and] Je voulais apporter de la dignité à cela. Je ne suis pas du tout celui qui a commencé cette extravagance de potins. Je ne suis pas sur RHOP. »

Ashley Darby était-elle la femme mystérieuse?

L’activité sexuelle de Darby a été un sujet de conversation sur RHOP. Au cours de la saison 5 de la série télé-réalité, Darby a révélé qu’elle avait exploré sa sexualité. C’est la raison pour laquelle de nombreux fans pensaient que Darby aurait pu être la femme dont Rost parlait.

Cohen, l’hôte de la RHOP Réunion de la saison 5, a demandé à Darby si Rost parlait d’elle.

«J’ai besoin que tout le monde arrête de dire que c’était moi», répondit Darby. «Tout d’abord, elle fait référence à une sorte de garage, je vis dans un condo. Jamais cela n’aurait pu se produire. Tout le monde pensait que c’était moi.

Darby a ri des rumeurs niant qu’elle s’était connectée avec Rost. Monique Samuels a ajouté qu’elle avait vu la réaction sur les réseaux sociaux en pensant que c’était également Darby.

Rost n’a plus commenté les affirmations qu’elle a faites plus tôt cette année.

Les vraies femmes au foyer de Potomac diffusé le dimanche soir à 21 h HE sur Bravo.