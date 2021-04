Ashley Cain partage une douce vidéo de Dwayne Johnson au milieu de la bataille contre le cancer de sa fille

S’exprimant comme un père à l’autre, Dwayne « The Rock » Johnson a envoyé un message vidéo sincère à la star de « The Challenge: Guerre des mondes » Ashley Cain après avoir partagé une mise à jour dévastatrice sur la bataille de sa petite fille contre la leucémie.

« Je veux que vous vous disiez, tout d’abord, je suis désolé d’entendre parler de votre belle fille Azaylia. J’espère que j’ai prononcé son nom correctement », a déclaré Johnson, 48 ans, dans la vidéo, que Cain a partagée sur Instagram.

Cain, 30 ans, qui est également un ancien joueur de football professionnel en Angleterre, a récemment déclaré que les médecins avaient déclaré que son bébé de 8 mois pourrait avoir quelques jours à vivre après avoir appris en février qu’elle avait un cancer réapparu et se propager dans tout son corps.

Johnson a déclaré qu’il avait appris l’histoire de Cain après qu’un ami lui ait envoyé un message direct. Cain a précédemment appelé Johnson, qui est père de trois filles, l’un de ses héros.

«Vous dites à ce petit lion que j’ai dit:« Allons-y champion! Restez fort. Et frère, je suis tellement désolé d’entendre cette nouvelle mais je n’ai pas à vous dire que la force de votre fille est ce qui vous renforce vous et tous ses proches autour d’elle et en cela, elle a déjà eu cet impact incroyable sur le monde. . Restez fort, mon frère », dit-il.

La star de « Jumanji » a continué à offrir des mots d’encouragement et de soutien pour la petite Azaylia et son père.

«Encore une fois, mon cœur se brise pour toi», dit-il. « Reste fort et dis à ce petit lion que j’ai dit: » Allons-y champion! » Vous restez fort, mon frère. Parlez bientôt. «

Cain partage des mises à jour sur la santé de sa fille sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a reçu son diagnostic de leucémie en octobre dernier.

«Je suis tellement fier de ma petite fille et tellement humilié par l’impact qu’elle a eu sur tant de gens à travers le monde. D’un de mes héros à un autre … Let’s Go Champion! il a écrit à côté de la vidéo de Johnson.

Little Azaylia est clairement un combattant. Vendredi, Cain a partagé une photo du dernier bain d’Azaylia à l’hôpital avant de la ramener chez elle pour être avec sa famille.

« Même à travers les moments les plus difficiles et les plus tristes de ma vie, elle a trouvé un moyen de l’améliorer. Elle a fait la lumière sur les jours les plus sombres et elle a ouvert mon cœur à des quantités d’amour que je ne pouvais pas croire possibles! » écrivit le fier papa. « La vérité est que je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Mais pour l’instant, je trouve la force de te donner le meilleur de moi, et le seul moi que tu mérites! »