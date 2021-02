Ashley Benson et G-Eazy: Détails sur leur rupture soudaine six mois après les rumeurs de fiançailles

Jolies petites menteuses Ashley Benson, 30 ans, a gardé un profil plutôt bas depuis que la série à succès Freeform a mis fin à ses sept saisons en 2017.

Cependant, le Spring Breakers La star a fait la une des journaux en août 2020 après que des fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’elle portait une bague à CE doigt, et beaucoup se demandaient si Benson s’était fiancée à son petit ami de moins d’un an, G-Eazy.

Cependant, cinq mois seulement après que les rumeurs de fiançailles aient frappé le couple, la nouvelle de leur séparation a commencé à faire le tour.

Ashley Benson et G-Eazy: tout ce qu’il faut savoir sur leur relation éclair et leur rupture soudaine:

En août, il semblait qu’Ashley Benson était fiancée à son petit ami présumé, le rappeur G-Eazy.

Une photo des deux courses en cours à Los Angeles montrait Benson enfilant un énorme cierge magique sur son annulaire, ce qui a incité les fans à croire que la paire pourrait avoir l’intention de se marier dans un avenir prévisible.

« Je suis sur le point de pleurer sur ces rumeurs de G Eazy rn », a écrit un fan dévasté de Twitter à la nouvelle de l’engagement éventuel du couple.

Quand Ashley Benson et G-Eazy ont-ils commencé à sortir ensemble?

Des rumeurs selon lesquelles Ashley Benson et G-Eazy étaient un nouvel élément brûlant ont commencé à arriver sur Internet après que le couple ait été aperçu en train de s’embrasser en public en mai.

Benson et G-Eazy avaient été aperçus ensemble de nombreuses fois se tenant la main, s’embrassant et ressemblant généralement à un couple à part entière; cependant, à l’époque, ils n’ont jamais confirmé leur statut de relation.

« Ashley et G-Eazy ne sortent pas ensemble, mais ils traînent définitivement et s’amusent en ce moment. C’est une bonne distraction pour Ashley », a déclaré une source.

« Ils se sont connectés après avoir travaillé ensemble récemment, mais sont amis depuis un certain temps maintenant et ont également quelques amis communs. »

Avec qui Ashley Benson était-elle sortie avant G-Eazy?

Ashley Benson a fréquenté le mannequin et actrice Cara Delevingne pendant deux ans avant leur rupture soudaine en avril de cette année.

Le couple s’est rencontré en mai 2018 sur le plateau de leur film indépendant, Son odeur, et ont été aperçus en train de s’embrasser en août de la même année.

«Je pense que c’est le meilleur moyen de toute relation», a-t-elle déclaré à propos de la confidentialité de ses relations. « J’ai toujours été très privé à leur sujet et je pense que c’est juste mieux … J’essaie juste de rester aussi privé que possible. »

Ashley et Cara ont laissé les fans deviner leur relation jusqu’à près d’un an plus tard, lorsqu’elle a confirmé qu’ils se fréquentaient en commentant une série d’émojis de cœur sur une vidéo que Cara a publiée et hashtaguée «#PRIDE».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait soudainement décidé de rendre publique leur relation, Benson a déclaré: «Je ne sais pas, parce que c’est Pride, cela fait 50 ans que Stonewall est arrivé et je ne sais pas. Cela fait à peu près notre un an. anniversaire alors, pourquoi pas? »

Qu’est-il arrivé à G-Eazy et Halsey?

Avant que G-Eazy ne se réunisse avec Ashley Benson, il a eu une romance assez médiatisée avec la chanteuse Halsey.

Le couple est sorti pendant près de deux ans et a rompu en 2018 après des rumeurs selon lesquelles G-Eazy aurait trompé Halsey ont commencé à tourbillonner. Halsey a annoncé leur rupture dans une histoire Instagram, affirmant que le couple avait décidé de se séparer.

Maintenant, il semble que G-Eazy et Ashley Benson soient à nouveau célibataires.

Une source proche du couple a confirmé que le couple avait décidé de démissionner.

Le représentant d’Ashley n’a pas encore répondu à la nouvelle, cependant.

Les rumeurs d’une rupture ont commencé après que des fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Benson avait cessé de suivre G-Eazy sur Instagram.

Alors que les deux stars sont restées muettes sur la scission supposée, une source a déclaré que leur relation était redevenue sérieuse en octobre 2020.

« De nombreux membres de leur groupe d’amis pensaient qu’Ashley et G seraient une aventure de courte durée, mais ils sont très sérieux l’un envers l’autre », a révélé la source à l’époque. « Ils sont inséparables depuis des mois et vivent essentiellement ensemble à ce stade. »

