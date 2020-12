Ashia Karana rejoint EarthGang pour « Tears Of Joy »

Jagermeister Meister Class aide les artistes émergents à briller. Dans ce processus, ils ont fait équipe avec deux artistes avec EarthGang. Ashia Karana fait partie de ces artistes. Sur « Tears of Joy », EarthGang crée une ambiance inspirante, un peu comme leur autre collaboration Jagermeister. Il est évident que la musique de bien-être, ou musique exaltante, était l’objectif général de ce projet.

Un rythme funky qui mélange pop, hip-hop, disco et R&B crée un son intéressant. Cela donne envie de danser, mais en même temps de se détendre, sur « Tears of Joy ». Karana se faufile dans le deuxième couplet entre Docut Dot et Johny Venus. Son son se présente comme un mélange entre No Name et Nicki Minaj, ce qui est pour le moins unique.

Paroles de citations

Je mets tout mon coeur dedans et conduit une bargin difficile

Le monde est chaotique, je suis envoyé pour rétablir l’ordre

Sur des conneries, je suis vraiment un sauteur à la perche

Essayer de faire ouvrir la porte à votre fille shakra

Je t’aime maintenant, je déteste quand les fleurs sont post-mortem

Je dois parler plus que de temps en temps

Noyé dans la joie, pardonne à ton garçon de tousser