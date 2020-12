Ashanti vs Keyshia Cole: qui a une valeur nette plus élevée?

La dernière bataille de Verzuz la saison 2 est à nos portes. Ashanti et Keyshia Cole s’affronteront le 12 décembre, et les fans de R&B à l’ancienne sont ravis des jams de retour qu’ils vont jouer. Avec des Grammy Awards et des disques de platine à leur actif, les Ashanti vs Keyshia Cole Verzuz est garanti pour être une nuit mémorable.

Ashanti et Keyshia Cole ont fait leurs débuts très jeunes

Ashanti et Keyshia Cole viennent à Verzuz avec des décennies de musique. Ashanti a eu son évasion en 2002 avec ses tubes «Foolish» et «What’s Luv?» qui a fait d’Ashanti la première artiste féminine à occuper les deux premières places du classement Billboard Hot 100.

Ashanti a poursuivi sa réussite professionnelle des années 2000 aux années 2010. Elle a également commencé à jouer dans divers rôles au cinéma et à la télévision, notamment John Tucker doit mourir, Buffy contre les vampires, et Femmes de militaires. En 2019, elle a joué dans le film Lifetime Un Noël Chanson d’hiver dans un rôle de premier plan très apprécié.

Cole a également connu une carrière réussie depuis le début des années 2000. Elle s’est fait connaître avec des singles tels que «Let It Go», «Last Night» et «I Should Have Cheated» et a collaboré avec certains des plus grands artistes du hip hop et du R&B. Elle a continuellement sorti des albums depuis ses débuts en évasion C’est comme ça en 2005, et est apparu dans des émissions de téléréalité telles que Amour et hip hop: Hollywood et ses propres spectacles Keyshia et Daniel: la famille d’abord et Keyshia Cole: All In.

La valeur nette d’Ashanti

Au cours des dernières années, Ashanti a révélé qu’elle travaillait sur de la nouvelle musique et avait l’intention de sortir plusieurs collaborations passionnantes. Elle aime aussi toujours jouer: à la fin de 2019, elle a fait plusieurs apparitions invitées au redémarrage de la populaire émission de télévision des années 80 Dynastie.

Ashanti a été en mesure de poursuivre une carrière réussie pendant plusieurs décennies – une réalisation rare pour de nombreux artistes. Son succès se reflète dans sa valeur nette impressionnante, qui serait d’environ 18 millions de dollars.

Ashanti deviendra probablement encore plus riche au cours des prochaines années, car elle continue de développer sa marque et de lancer de nombreux nouveaux projets. Et avec une base de fans fidèle, elle bénéficiera du soutien dont elle a bénéficié jusqu’à présent.

La valeur nette de Keyshia Cole

En tant que personne ayant eu une éducation difficile, Cole s’est battue pour arriver là où elle est aujourd’hui. Elle a été adoptée par ses parents à l’âge de 2 ans et sa mère biologique lutte encore aujourd’hui contre la toxicomanie. Les fans ont eu un aperçu de sa vie de famille sur Keyshia Cole: La façon dont c’est à la fin des années 2000.

En 2019, Cole a eu son propre talk-show sur Fox Soul appelé Un contre un avec Keyshia Cole. Entre autres invités, Cole s’est entretenu avec des personnes telles qu’Amber Rose, la star du basket Iman Shumpert et les chanteuses Estelle et Deborah Cox. Elle a également eu une conversation difficile avec sa mère en décembre 2019.

Cole a toujours de la musique dans le pipeline, et ses autres œuvres à l’écran continuent de soutenir sa carrière pendant près de deux décennies. À partir de 2020, la valeur nette estimée de Cole est de 9,5 millions de dollars et ne fera que croître à mesure que sa carrière continue d’avancer.

