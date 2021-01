Ashanti s’est remise de COVID-19 et est prête pour sa bataille ‘Verzuz’ avec Keyshia Cole

Au début de la pandémie de COVID-19, les artistes et les producteurs de l’industrie de la musique cherchaient de nouvelles façons de se connecter avec leur public en ligne, car les événements en personne ont été annulés dans un avenir prévisible. La série de concours de musique populaire Verzuz est né, et a depuis opposé des artistes vétérans dans une bataille amicale pour voir qui a eu le plus de succès tout au long de sa carrière. Les chanteurs R&B Ashanti et Keyshia Cole devaient se battre pour une bataille très attendue en décembre 2020.

Ashanti et Keyshia Cole devaient s’affronter sur la scène « Verzuz » en décembre 2020

Dans l’un des VerzuzLes affrontements R&B les plus attendus de R & B, Ashanti et Keyshia Cole devaient s’affronter et frapper pour un succès juste une semaine avant Noël en 2020. Mais quelques heures avant de monter sur scène, Ashanti a révélé qu’elle avait été testée positive. pour COVID-19.

« Hé vous tous, je ne peux pas croire que je dis cela, mais j’ai été testé positif au COVID-19 », a déclaré Ashanti dans un post Instagram. Elle a ajouté qu’elle avait un cas bénin de coronavirus et qu’elle se sentait «bien et pas de douleur».

Ashanti a expliqué comment elle avait contracté le virus dans un Instagram Live la même nuit. «Je l’ai en fait reçu d’un membre de ma famille quand je suis rentré à la maison [from traveling around Africa]», Dit-elle honnêtement. «Je suis rentré à la maison et j’ai serré dans mes bras un membre de la famille qui a fini par être positif. Je ne savais pas qu’il était positif; il ne savait pas qu’il était positif, alors quand il est allé se faire tester, je me suis dit: ‘Oh, putain.’ »

La bataille d’Ashanti et Keyshia Cole contre « Verzuz » a dû être reportée

Immédiatement après l’annonce, Ashanti était déterminé à faire Verzuz travail de bataille compte tenu des circonstances. Elle a même suggéré qu’elle pourrait faire la bataille à distance de sa maison pour protéger Cole et tout l’équipage dans les coulisses.

«Je suis vraiment prêt à faire le Verzuz de ma maison », dit-elle clairement. «Nous essayons de tout comprendre !!!»

Verzuz a confirmé dans un post Instagram que la bataille avait été reportée à la nouvelle année. « Ashanti a été testé positif au COVID-19 au préalable, et nous ne pouvons mettre personne en danger dans le processus », lit-on dans le message. « La première fois que cela nous a frappé si près de l’heure du spectacle. »

« Portez un masque, restez à l’intérieur et prenez le COVID-19 au sérieux », a exhorté les fans. «Cela affecte vraiment notre communauté.»

La nouvelle date de l’événement a été fixée au samedi 9 janvier 2021.

Ashanti a été testé négatif pour COVID-19

Ashanti a débuté 2021 avec une annonce de santé juste une semaine avant son report Verzuz bataille avec Cole. « Commencer la nouvelle année incroyable et sans COVID !!! » a-t-elle écrit dans un post Instagram. «J’ai eu mes résultats négatifs il y a deux jours! Bonne année à tous! Allons-y 202WON. Merci! »

Ashanti a ajouté qu’elle et ses parents étaient heureux d’être en bonne santé et de se remettre du coronavirus et de commencer la nouvelle année du bon pied. «Je suis reconnaissante», dit-elle honnêtement. «Mes parents et moi avons obtenu nos résultats négatifs juste à temps pour commencer la nouvelle année en bonne santé, heureuse et aimée.»

Elle a poursuivi en disant à ses fans qu’elle ne voulait rien pour le mieux pour eux dans la nouvelle année, et a déclaré que ce serait une année de victoire: « Je vous souhaite à tous un incroyable 202WON. »