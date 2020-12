Ashanti et Keyshia Cole s’affronteront "Verzuz" Bataille

Il y a une autre bataille de Verzuz avant 2021 …

Le 12 décembre, les stars du R&B Ashanti et Keyshia Cole s’affronteront dans une bataille officielle de Verzuz.

Les fans se posent des questions sur la bataille potentielle depuis mai, lorsque Cole a commenté sous une comparaison côte à côte des plus grandes chansons du duo.

Le Verzuz marque la quatrième bataille féminine, après Erykah Badu et Jill Scott, Monica et Brandy, et Gladys Knight et Patti LaBelle.

Vous pouvez le visionner le 12 décembre à 20 h HE / 17 h HP sur la page Instagram de Verzuz et sur Apple Music.

Qui avez-vous gagnant, Ashanti ou Keyshia Cole?