Asha dans Monster World marque sa date de sortie

ININ Games confirme la date de Wonder Boy: Asha dans Monster World pour ce mois de mai sur consoles.

Avoir des remakes sous la main est toujours une bonne nouvelle. L’un des plus inaperçus mais des plus aimés des Segueros est sur le point de recevoir son traitement mérité. ININ Games et Studio Artdink ont ​​annoncé après plusieurs retards la Wonder Boy date: Asha dans Monster World. Le quatrième volet de la franchise prend vie.

La réinvention du titre verra d’abord le jour sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 28 mai prochain. C’est dit bientôt! Les joueurs sur PC devront attendre un peu plus longtemps jusqu’au 29 juin. Heureusement pour tout le monde, il sera livré avec une édition physique et numérique pour ceux qui souhaitent l’ajouter à leurs collections.

Une autre bonne nouvelle qui accompagne l’annonce de la date de sortie est que la version physique aura un supplément supplémentaire de grand intérêt. La version originale de Wonder Boy IV sera incluse sur le disque pour ceux qui apprécient l’aventure d’Asha de cette manière. La version numérique, malheureusement, n’inclura pas cet extra.

Il s’agit du quatrième opus de la saga Wonder Boy, initialement sorti pour le Sega Mega Drive. Le troisième jeu a déjà connu un remake très médiatisé en 2017, avec des dessins et des animations réalisés à la main. Ce n’est pas la façon dont ils ont suivi cette fois, mais le jeu continue d’être bien traité avec une esthétique jeune et très accessible.

Wonder Boy: Asha dans Monster World est le titre mettant en vedette Asha, une guerrière dans un pays désertique avec pour mission de protéger son peuple. C’est une plate-forme amusante et familiale qui profite du meilleur du genre pour offrir une aventure mémorable. C’est le dernier des titres numériques en l’absence de Sega exhibant un nouveau jeu.