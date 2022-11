Ash Ketchum remporte le titre de champion du monde Pokémon après 25 ans

Après 25 ans, le protagoniste de l’anime de »Pokémon », Ketchum aux cendres Il vient de devenir le champion du monde Pokémon avec son ami Pikachu, étant le meilleur entraîneur de tous les temps et réalisant son rêve qui a commencé lors de la première de l’anime en 1997.

Lors du dernier épisode de l’anime »Pokémon Ultimate Journeys : la série », Ash et Pikachu ont réussi à battre le Charizard de Lionel, qui détenait le titre de champion du monde et était sur une séquence sans défaite. Juste au moment où Pikachu semblait perdre, une attaque éclair a frappé Charizard pour mettre fin au match.

Le vice-président de The Pokémon Company, Taito Okiura, a publié une déclaration pour célébrer la victoire d’Ash. « La détermination et la persévérance d’Ash Ketchum pour atteindre son objectif de devenir le meilleur entraîneur de Pokémon au monde au cours de 25 saisons représentent le meilleur de ce que signifie être un entraîneur », a-t-il déclaré.

« Nous avons hâte de célébrer ce moment avec les fans de Pokémon lorsque la nouvelle saison de ‘Pokémon Ultimate Journeys : The Series’ et cet épisode définissant l’aventure seront diffusés dans le monde entier l’année prochaine. C’est une saison que les fans ne voudront pas manquer ! »

Sacha a été couronné champion de la Ligue Pokémon pour la première fois dans la finale de l’anime »Pokémon la série : Soleil et Lune » en 2019, mais ce nouveau titre fait de lui le meilleur entraîneur de toutes les régions existantes dans l’univers Pokémon.

Dans la dernière saison de »Pokémon Ultimate Journeys: The Series », Ash et son équipe ont vaincu un adversaire redoutable et ont triomphé, remportant le titre qu’ils avaient lutté pendant 25 ans, affrontant des personnages emblématiques comme Cynthia, Maximo, Lance parmi les autres.

L’épisode de la victoire d’Ash était si important au Japon qu’il a même été diffusé sur les écrans du centre-ville de Shibuya, avec des milliers de fans venus regarder le dernier épisode de cette nouvelle saison.

Le garçon de 10 ans de Pallet Town a fait sa première apparition dans le premier épisode de l’anime en 1997, et en raison de sa dernière victoire, les fans se sont demandé si le plus grand entraîneur de Pokémon au monde serait toujours le chef de file de l’anime ou si un un nouvel entraîneur prendra le relais.

»Pokémon Ultimate Journeys: The Series » est disponible sur la plateforme de Netflix.