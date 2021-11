Ash and Bone va à Deskpop Entertainment, le favori du festival sortira en salles

Après un festival solide avec des victoires et des nominations du monde entier, le réalisateur Harley Wallen Cendres et os a été choisi pour être distribué par le futur label d’horreur Deskpop Entertainment pour un futur divertissement théâtral et domestique maintenant. L’accord a été négocié par Cyfuno Ventures, agent de vente du long métrage mettant en vedette Jamie Bernadette. Découvrez ce thriller d’horreur sur un adolescent rebelle à qui on donne une leçon.

« Il était vraiment important de trouver le bon distributeur pour Cendres et os», explique le réalisateur et acteur Harley Wallen. « J’ai vraiment senti que tout le monde faisait de son mieux des deux côtés de la caméra. Je l’ai vu maintenant dans suffisamment de festivals et de salles de projection pour savoir que nous avons un succès entre les mains s’il peut se faire entendre de notre public ! Avec des festivals prestigieux tels que Fright Night en Autriche, Mindfield international, Atlanta Horror, Fright Night Film Fest, Terror in the Bay, Vesuvius International, Paris Play, Top Indie Film Awards et bien d’autres, ça y ressemble.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le synopsis officiel dit: « Une adolescente en difficulté est emmenée dans la paix et la tranquillité de la campagne par son père et sa belle-mère dans le but de calmer sa séquence sauvage. Mais après avoir croisé la tristement célèbre famille McKinley, il devient clair que parfois le danger est caché dans les mauvaises herbes, prêt à frapper à tout moment. »

« Je voulais montrer une autre facette de mon influence d’horreur depuis La porte d’Agramon avait évoqué les possessions démoniaques et le surnaturel, cette fois, je voulais un antagoniste très réel dans le couple méchant de l’arrière-cour The McKinleys, je voulais que ce soit brut et violent, Bret Miller, qui a écrit le scénario, a totalement peint le tableau dans le scénario qui fait pour un voyage très violent », a ajouté Wallen.

« Cendres et os donne aux fans d’horreur exactement ce qu’ils veulent dès le premier plan. C’est effrayant, sanglant et nous amène tous dans une petite ville dans laquelle aucun spectateur n’osera jamais mettre les pieds dans la vraie vie. Nous sommes très fiers de lancer ce film effrayant comme l’un des premiers titres de notre nouveau label Desktop Entertainment », a déclaré Mat Levy, vice-président de Deskpop Entertainment.

John Lepper, copropriétaire de Cyfuno Ventures, a ajouté : « Chez Cyfuno Ventures, nous représentons des films de tous les budgets et valeurs de production, mais parfois un projet se présente un peu au-dessus des autres. Cendres et os est l’un de ces films. Chez Cyfuno, nous avons été très honorés de représenter un film de cette qualité et sommes très heureux de l’accord que nous avons conclu entre les cinéastes Harley Wallen et Annette Cama et le nouveau distributeur de label de genre Deskpop Entertainment ! »

Jamie Bernadette (Je crache sur ta tombe – Deja Vu), Mel Novak (Bruce Lee’s Jeu de la mort), Angelina Danielle Cama (Abstrus), Kaiti Wallen (La porte d’Agramon), Jimmy Doom (Tuez l’Irlandais), Erika Hoveland (Code éternel), Mason Heidger (Batman contre Superman) et Harley Wallen (Conte de queues) complètent le casting principal. Pic a été produit par Annette Cama (Cama Productions), Harley & Kaiti Wallen (Painted Creek Production), Joe Williamson (The Williamson Management Company) et Nancy Oeswein (Auburn Moon).

Jamie Bernadette est remplacé par SK Management, Mel Novak, Kaiti et Harley Wallen sont remplacés par The Williamson Management Company. Deskpop publiera bientôt des dates de cinéma et de divertissement à domicile pour Ash and Bone.





Un fan de la WWE accusé par le NYPD après avoir attaqué Seth Rollins à Raw Un fan trop zélé de la WWE contrarié par les actions de Seth Rollins sur le ring à Raw sera inculpé au pénal après avoir attaqué le lutteur professionnel.

Lire la suite





A propos de l’auteur