Asa Butterfield revient sur Netflix : c’est le film qui s’apprête à sortir

Netflix

Loin de éducation sexuelle et adolescents troublés, Asa Butterfield plonge dans un thriller psychologique qui va déchaîner le chaos. Connaître tous les détails.

©NetflixAsa Butterfield dans son nouveau film

Réussir sur Netflix est quelque chose que chaque artiste souhaite aujourd’hui et ESA Mariposa il l’a réalisé sans pierre sur le chemin. L’acteur, malgré le fait qu’il avait déjà une carrière digne d’admiration, a fini par se catapulter à la renommée internationale grâce à son rôle dans éducation sexuelle. Dans cette série dédiée exclusivement aux jeunes adultes présente sur la plateforme depuis trois saisons, il a donné vie à Ottis Melbourne, un garçon qui a beaucoup à dire.

éducation sexuelle C’est une fiction qui parvient à saisir les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes, là où la majorité de la société ne peut pas accepter leur façon de penser. Et, dans cette bande, ESA Mariposa joue un adolescent qui cherche toutes les alternatives pour montrer qu’eux aussi peuvent se débrouiller seuls. Sans aucun doute, un succès sensationnel sur Netflix qui reviendra pour une quatrième saison.

Cependant, comme les nouveaux épisodes de éducation sexuelleButterfield est prêt à surprendre ses fans. Cela est dû au fait que le 15 avril, il sera présenté en première mondiale, Choisir ou mourirun thriller psychologique qui va déclencher un grand chaos. A cette occasion, l’acteur incarnera Isaac, un jeune homme qui, avec un ami, fait revivre un jeu vidéo des années 80 qui les amènera à relever des défis qu’ils n’auraient jamais imaginés.

Le synopsis officiel de Choisir ou mourir ça dit: « Un prix en argent amène deux amis à ressusciter un jeu vidéo des années 80 et dans un monde où ils doivent survivre à des horreurs d’un autre niveau.”. Sans aucun doute, une prémisse qui laisse tout le monde choqué car, en plus, la bande-annonce montre en détail à quel point ce monde sera désastreux dans lequel les deux amis sont plongés et dans lequel ils comprennent qu’il y a mille façons de mourir.

Aussi, il convient de noter que ce jeu peut contrôler la réalité et la tordre, alors maintenant les protagonistes jouent pour leur vie et non pour l’argent. Une intrigue engageante qui a tout pour être un succès et, comme si cela ne suffisait pas, au-delà de la présence d’Asa, elle compte également de grands acteurs tels que Lola Evans, Eddie Marsan, Kate Fleetwood, Ryan Gage, Angela Griffin, Joe Bolland et Robert Englund.

