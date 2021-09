Asa Butterfield de Sex Education a dénoncé le harcèlement public des fans

La troisième saison de Éducation sexuelle Il est disponible sur le service de streaming Netflix depuis plus d’une semaine, calmant l’anxiété des fans de voir les nouveaux épisodes. Alors que cela peut déjà être considéré comme un succès pour ce qui est diffusé et son importance pour les adolescents, des déclarations récentes de ESA Mariposa Ils nous font penser que dans les coulisses tout ne va pas bien.

L’acteur incarne le lycéen Otis Milburne et vient de jouer dans le troisième volet aux côtés de Gillian Anderson et Emma Mackey. Son personnage est revenu totalement changé pour les nouveaux chapitres, dans un institut de Moordale qui cherche à être modifié par l’arrivée d’un réalisateur qui tentera d’imposer ses règles. Pour le moment, une saison 4 n’a pas été confirmée, mais la plateforme devrait le signaler.







+ Asa Butterfield a signalé un harcèlement public

Otis est l’un des personnages préférés de la série, ainsi que l’acteur qui la joue. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, puisque Il vient de montrer de l’agacement envers ses fans après avoir affirmé qu’ils l’avaient filmé et photographié dans la rue de manière invasive, sans leur consentement.. Son téléchargement s’est fait via les réseaux sociaux pour tous ses followers.

Sur son profil Twitter officiel, il a écrit : « J’en ai très marre que les gens me filment ou me prennent en photo sans demander pendant que je sors la nuit. En fait, ça tue mon humeur et ma nuit, va te faire foutre, laisse-moi tranquille. ». Après ces mots, il expliqua à nouveau ce qui s’était passé : « Tweeter ça depuis un taxi à la maison après avoir dû frapper plusieurs téléphones ce soir ». Un utilisateur a répondu : « C’est ça être une célébrité, si vous ne choisissez pas une autre carrière. », auquel Butterfield a répondu sarcastiquement : « Wow, je n’avais aucune idée, merci de me le rappeler ».

Exposer des célébrités aux fans est un thème récurrent, surtout quand on est si jeune. On retiendra ici le cas de Millie Bobby Brown, également une star de Netflix pour Stranger Things. L’actrice a supprimé son compte TikTok sans d’abord raconter un incident avec ses fans en larmes, au cours duquel ils l’ont poursuivie et lui ont demandé des photos : « Je trouve toujours la célébrité accablante. Quand vous me poussez à mes limites pour une photo, j’ai le droit de dire non ».