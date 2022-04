As It Was : la signification de la nouvelle chanson de Harry Styles

MUSIQUE

L’ancien membre des One Direction a sorti le premier single de Harry’s House. Sachez tout ce que cache son troisième album studio et sa date de sortie.

© GettyHarry Styles le 15 avril à Coachella.

Le nom de Harry Styles Il reste toujours parmi les tendances. Et c’est que le chanteur britannique ne cesse de susciter l’attente autour de son prochain album La maison d’Harryqui sera publié prochainement 20 mai. Tout en donnant quelques indices sur les choses à venir, nous passons ici en revue le sens de Comme c’étaitle premier extrait de ce troisième album studio qui accumule déjà plus de 73 millions de vues.

C’est une chanson très entraînante qui est rapidement devenue une tendance pour les utilisateurs des réseaux sociaux qui n’arrêtent pas de créer du contenu basé sur son rythme qui, sans aucun doute, vous invite à danser et à chanter de manière animée. Et ici apparaît sa première particularité : derrière un beat qui exprime une certaine joie, se cache une lettre très nostalgique qui révèle une histoire de l’ancien membre de One Direction.

« Répond au telephone. ‘Harry, tu n’es pas bon juste‘ », répète-t-il dans l’une des strophes, citant les paroles de quelqu’un. Et continue : « ‘Pourquoi es-tu assis par terre chez toi ? Quels types de pilules prenez-vous ? » Sonnez la cloche et personne ne vient vous aider.. En ce sens, une bonne partie de ses fidèles considère qu’il s’agit d’un Histoire 100% personnelle Cela a à voir avec votre vie privée. Cependant, sa signification peut aller beaucoup plus loin.

Dans le refrain, il maintient avec insistance : «Dans ce monde, il n’y a que nous. Tu sais que ce n’est plus pareil qu’avant”. Cette phrase résonne encore et encore en référence à ces relations -pas forcément amoureuses- qui peuvent devenir complexes et que, lorsqu’elles ne sont plus ce qu’elles étaient, il vaut mieux laisser derrière soi pour faire place à un changement positif dans nos vies, quoi qu’il arrive, cela semble douloureux.

De cette façon, le santé mentale et le poids de la notoriété apparaissent comme l’un des thèmes qui traversent Comme c’était et ça promet d’être repris dans la suite des chansons qu’ils composent La maison d’Harry. Comme d’habitude, le tout était accompagné d’un clip vidéo chargé de symbolique. Dans ce cas, la direction dirigée par le cinéaste ukrainien Tanu Muinoqui prend deux couleurs primaires, des costumes significatifs, des espaces intérieurs et extérieurs et des éclairages qui montrent l’évolution d’un Harry qui commence au milieu d’une société monotone jusqu’à ce qu’il parvienne à se détacher de ces normes et exprime ta liberté.

