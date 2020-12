Arya Pulate, Shreya Waghmare, élèves d’une école de Pune, découvrent 6 nouveaux astéroïdes préliminaires

Tendance FP21 déc.2020 17:25:15 IST

Deux élèves de Vikhe Patil à Pune, qui participent à la campagne de recherche d’astéroïdes du centre Kalam organisée par le centre Kalam et le Collaboration internationale pour la recherche astronomique (IASC), ont réussi à découvrir six nouveaux astéroïdes préliminaires. Les étudiants, Arya Pulate et Shreya Waghmare ont été formés pour analyser les données et repérer les astéroïdes potentiels près de la Terre. Le rapport a ajouté qu’un total de 27 astéroïdes ont été découverts.

Selon un rapport de PTI, 22 étudiants ont été sélectionnés à travers le monde. Les découvertes préliminaires sont des observations initiales des roches célestes trouvées dans la ceinture principale entre les orbites de Mars et Jupiter. Ceux-ci ont besoin d’une confirmation supplémentaire pour passer au statut provisoire, qui prend généralement jusqu’à 5 ans, après quoi l’astéroïde peut être officiellement catalogué par Minor Planet Center, Union astronomique internationale (IAU).

Srijan Pal Singh, ancien conseiller du Dr APJ Abdul Kalam et fondateur du Kalam Center a déclaré que connaître les astéroïdes et les cartographier est un élément important pour comprendre et surveiller les objets célestes autour de la planète.

La Collaboration internationale de recherche astronomique est un programme de science citoyenne visant à fournir des données astronomiques de haute qualité aux scientifiques citoyens du monde entier. Un service gratuit qui permet aux citoyens scientifiques de faire des découvertes astronomiques originales, son objectif principal est les campagnes de recherche d’astéroïdes.

.

