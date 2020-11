Artura. La future McLaren hybride a déjà un nom

McLaren vient de publier le nom de sa prochaine supercar hybride: Artura. Proposition que la marque Woking espère lancer sur le marché au premier semestre 2021.

A propos de cette nouvelle super voiture de sport, Mclaren a déjà annoncé qu’elle lancerait un nouveau V6 biturbo à essence, associé à un moteur électrique, donnant ainsi naissance à un nouveau système de propulsion hybride capable d’offrir les mêmes capacités que les moteurs V8 de la marque.

En tant qu’hybride rechargeable, la McLaren Artura devrait également pouvoir fonctionner en mode 100% électrique, la marque britannique laissant désormais la garantie que l’autonomie électrique sera suffisante pour «les besoins quotidiens. ».

«Tous les composants utilisés dans Artura seront complètement nouveaux – de la plate-forme et du système hybride hautes performances, à la carrosserie, à l’intérieur et à l’interface de conduite haut de gamme. Tous conçus sur la base des décennies d’expérience de McLaren, dans la technologie pionnière, appliquée à la construction de voitures de route et de course ultra-légères, mais aussi en appliquant toute notre expérience en électrification, dans la classe des super sports », déclare le PDG de McLaren , Mike Flewitt.

N’oubliez pas qu’Artura sera également la première McLaren à être produite sur la base de la nouvelle architecture et de la nouvelle plate-forme, non seulement optimisée pour l’électrification, mais également conçue et fabriquée dans les propres installations de la marque, connues sous le nom de Composites Technology Center.

En effet, pour compenser l’augmentation de poids résultant de l’adoption du système hybride, McLaren a décidé de recourir à des solutions innovantes en termes de réduction de poids, à la fois dans le châssis, dans la carrosserie et dans le système de propulsion.

De plus, bien que du moins pour l’instant, il n’y ait pas de données officielles sur les caractéristiques techniques ou les performances disponibles de cette McLaren Atura, des rumeurs indiquent que le système hybride rechargeable développé pour garantir la propulsion, parvient à offrir plus de 610 ch de puissance.

En ce qui concerne l’autonomie électrique, on s’attend à ce qu’elle soit supérieure à 30 km.

