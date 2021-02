Artic Trucks renforce l’image radicale du nouveau Toyota Hilux

Artics Trucks a procédé à une transformation du Toyota Hilux qui renforce l’image radicale de la version Invincible du pick-up japonais. Pour l’instant, cette version n’est disponible qu’au Royaume-Uni.

Basé sur la version Invincible du nouveau Toyota Hilux, qui arrive sur le marché intérieur au premier trimestre de cette année, Artic Trucks a développé une nouvelle variante qui offre des capacités tout-terrain encore meilleures que la base d’origine.

À cette fin, Artic Trucks a utilisé la version double cabine avec niveau d’équipement Invincible X et le nouveau moteur diesel de 2,8 litres pour effectuer sa transformation. La garde au sol a augmenté de 65 mm, ce qui a amélioré les angles d’attaque et de sortie de neuf et cinq degrés, respectivement.

Les modifications ont été rendues possibles par quelques ajustements au châssis Hilux et à l’intérieur des passages de roues, tandis que la carrosserie a également subi quelques modifications.

Artic Trucks a assemblé ses propres roues de 17 pouces avec des pneus tout-terrain BFGoodrich KO2 de 35 pouces pour renforcer la réputation mythique de ce pick-up de surmonter tous les défis.

Suspension également révisée

La suspension pick-up de Toyota est désormais équipée d’amortisseurs Bilstein avec ressorts à l’avant, tandis que la barre stabilisatrice arrière a été revue et la course des amortisseurs a augmenté. Cela signifie que la suspension a augmenté de 40 mm à l’avant et de 20 mm à l’arrière par rapport à la version standard. De plus, les différentiels avant et arrière ont été modifiés pour une meilleure répartition du couple.

LIRE TROP

Le nouveau Toyota Hilux arrive au Portugal au printemps 2021

Le Toyota Hilux AT35 se distingue également par la barre arrière qui est déjà prête à recevoir un crochet de remorquage.Artic Trucks a également inclus des autocollants pour marquer le 30e anniversaire de l’entreprise.

Dans le chapitre mécanique, le Hilux AT35 est équipé du nouveau moteur quatre cylindres de 2,8 litres qui offre une puissance de 204 ch et un couple de 500 Nm à 1600 tr / min.

Pendant ce temps, il y a des rumeurs selon lesquelles Gazoo Racing pourrait développer une version plus puissante pour affronter le Ford Ranger Raptor.

Le Toyota Hilux AT35 est maintenant disponible chez les concessionnaires de marques britanniques et cette conversion coûte 21 450 euros (plus TVA), ce qui s’ajoute au Hilux Invincible X.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂