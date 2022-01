Arthur Series Finale présentera des versions adultes des personnages principaux

Après avoir passé plus d’un quart de siècle à l’école primaire, Arthur et la bande grandissent enfin. Comme cela a été rapporté, Arthur prendra officiellement fin après 25 saisons avec sa finale sur PBS en février. Il n’a pas été révélé que les derniers épisodes de la série feront un flash-forward en décrivant Arthur et ses copains à l’âge adulte.

Les quatre derniers épisodes seront diffusés dans le cadre d’un 25e anniversaire Arthur marathon. Cela comprend plus de 250 épisodes et films spéciaux avant de culminer avec les derniers nouveaux épisodes. Le marathon est diffusé sur PBS Kids et sera également diffusé en direct sur la chaîne YouTube PBS Kids du 16 au 21 février. Les quatre derniers épisodes avec les versions adultes des personnages seront diffusés sur les stations PBS et diffusés gratuitement sur PBS Kids le 21 février.

« Depuis plus de 25 ans, Arthur et ses amis ont permis aux téléspectateurs d’apprendre et de grandir grâce à leurs expériences réalistes », a déclaré Sara DeWitt, vice-présidente principale et directrice générale de PBS Kids, dans un communiqué, par Variety. « Nous avons hâte de lancer ces épisodes et d’introduire un nouveau contenu « Arthur » qui donnera aux fans plus de façons de s’engager avec leur aardvark préféré. »

PBS note également que même si l’émission est annulée, Arthur maintiendra une présence sur PBS pour les années à venir à travers d’autres médias. Une déclaration de PBS se lit comme suit : « Nouveau contenu de Arthur continuera à être déployé en 2022 et au-delà, y compris un podcast, des courts métrages vidéo qui abordent des sujets d’actualité et captivants et des jeux numériques. Les 25 saisons de Arthur (plus de 250 épisodes) continueront d’être disponibles sur PBS Kids.

« Ce fut un privilège de travailler avec une équipe extraordinaire et talentueuse pour amener Arthur aux téléspectateurs publics pendant plus de deux décennies », ajoute Carol Greenwald, productrice exécutive principale de GBH Kids. « Nous sommes ravis du prochain chapitre d’Arthur – partager les histoires et les expériences d’Arthur et de sa communauté d’Elwood City sur les plateformes médiatiques où la prochaine génération d’enfants et de familles se connectera avec eux pour les années à venir. »

Développé par Kathy Waugh pour PBS, Arthur est basé sur la Arthur Aventure série de livres de Marc Brown. Le spectacle se déroule dans la ville américaine fictive d’Elwood City et suit principalement l’oryctérope Arthur Read avec ses amis et les membres de sa famille. Au fil des ans, l’émission a abordé des sujets plutôt délicats pour aider à enseigner aux enfants des problèmes familiaux graves comme l’asthme, la dyslexie, le cancer, le diabète et les troubles du spectre autistique. Son succès a également conduit Arthur à devenir la série d’animation pour enfants la plus ancienne aux États-Unis, et c’est la deuxième série de dessins animés la plus ancienne juste derrière Les Simpsons.

« Arthur n’est plus en production — nous avons eu notre fête de clôture il y a deux ans », a déclaré Waugh l’année dernière sur le podcast Finding DW, révélant que la fin approchait. « Je pense qu’ils ont fait une erreur, PBS, et je pense Arthur devrait revenir. Et je sais que je ne suis pas le seul à penser qu’ils ont fait une erreur. Je ne sais pas, je ne fais pas attention à des choses comme les notes, donc je ne sais pas si c’était un problème de notes, ou s’ils avaient l’impression que ça devait être retiré. Donc, pour moi, c’était juste comme à feuilles persistantes, comme si ça n’allait jamais finir. Mais, ça s’est terminé. Nous avons terminé le dernier épisode [with] saison 25. »

