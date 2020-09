Arthouse Cnma: Nouveau Service De Streaming Pour Les Cinéastes Exigeants!

06/09/2020 23h15

Ryan Gosling, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, Michael Douglas, Kate Winslet ou même David Kross – tous ces acteurs et bien d’autres peuvent être expérimentés sur le dernier service de streaming de LEONINE. Nous offrons 3 entrées gratuites limitées ci-dessous!

ARTHOUSE CNMA a débuté début août et propose depuis lors des délices absolus aux cinéphiles.

Qu’y a-t-il? Une sélection de films indépendants, des œuvres d’auteurs et des temps forts du festival récompensés raviront non seulement les films classiques, mais aussi les amateurs de home cinéma les plus exigeants. Point d’exclamation! “Enfin” vous voulez appeler!

Adaptations cinématographiques

Grands romans, grand cinéma – ARTHOUSE CNMA ramène les classiques à la maison. Les adaptations romanes suivantes inspirent autant les amateurs de littérature que de cinéma.

«Der Vorleser» n’est pas seulement un best-seller de la littérature allemande contemporaine, l’adaptation cinématographique avec Kate Winslet, Ralph Fiennes et David Kross a également été célébrée et très discutée. Dans une autre adaptation originale, Ralph Fiennes montre son sens du jeu puissant et des nuances subtiles. Il a été nominé pour un Oscar pour son rôle de comte Almásy dans “The English Patient”. L’icône d’Arthouse Audrey Tautou, quant à elle, brille dans l’adaptation cinématographique du best-seller «Vous êtes moins seuls ensemble» et bouscule profondément la vie dans l’impasse d’une colocation masculine.

Le film historique «Tulip Fever» avec Alicia Vikander et Christoph Waltz vous emmène dans la Hollande pittoresque du 17ème siècle et raconte une histoire d’amour avant le premier battage boursier de l’histoire. “Gilbert Grape – quelque part dans l’Iowa” raconte l’histoire d’une famille brisée dans le Midwest américain et est de premier ordre avec Johnny Depp, Leonardo DiCaprio et Juliette Lewis, qui venaient de commencer leur carrière.

Films d’art internationaux

Des œuvres mondialement reconnues avec de grandes stars et des visages encore inconnus complètent le programme varié de l’ARTHOUSE CNMA.

La comédie macabre «Danish Delicacies» du réalisateur et auteur à succès Anders Thomas Jensen montre Mads Mikkelsen dans un conte immoral sur deux amis qui ouvrent une boucherie. Programme contrasté avec «La Grande Bellezza», image morale mélancolique de la haute société italienne, dans laquelle un playboy vieillissant décide de changer radicalement de vie. La coproduction franco-italienne a remporté l’Oscar et le Golden Globe du «Meilleur film en langue étrangère» et est visible sur ARTHOUSE CNMA à partir de début septembre.

La merveilleuse pièce morale «The Salesman» d’Asghar Farhadi a également remporté un Oscar et dans le répertoire de fin août: Un couple de théâtre iranien doit réorganiser sa vie après une attaque traumatisante. Et «Mommy», un drame du Canadien Xavier Dolan, non seulement convainc par son histoire intense mère-fils, mais aussi visuellement innovant: il a été tourné au format 1: 1.

Perles du festival et lauréats

Hollywood rencontre l’art et la culture: ARTHOUSE CNMA propose les plus belles œuvres de festival de films dans lesquelles de grandes stars innovent hors des sentiers battus.

Colin Farrell et Nicole Kidman tombent sous le charme d’une adolescente mystérieuse dans “The Killing Of Sacreed Deer” de Yorgos Lanthimos, qui a remporté le prix du meilleur scénario à Cannes en 2017. Le “Florida Project”, nominé aux Oscars, raconte une histoire émouvante mère-fille du point de vue d’une petite fille entre le monde des rêves et l’amère réalité de la drogue et de la pauvreté.

La production télévisée non conventionnelle “Liberace” de Steven Sonderbergh a reçu de nombreux Emmys et deux Golden Globes .

Après sa première à Cannes en 2012, le drame de Thomas Vinterberg «The Hunt» a fait polémique: Mads Mikkelsen a remporté la Palme d’Or en 2012 du meilleur acteur pour son rôle d’éducateur soupçonné de maltraitance d’enfants. Adam Driver brille dans la contribution cannoise «Paterson» de Jim Jarmusch en tant que chauffeur de bus qui se consacre à la poésie.

Et bien sûr, la mise en scène furieuse de “Drive” de Nicolas Winding Refn, qui a fait du mystérieux cascadeur de Ryan Gosling une figure culte, ne devrait pas manquer dans l’œuvre d’ARTHOUSE CNMA.

