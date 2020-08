Arthdal ​​chroniques saison 2; introduction; acteurs et personnages; date de sortie; lignes de tracé

La série «chroniques arthdal» est l’une des meilleures séries sud-coréennes et a été créée par un dragon de studio. Les fans sont prêts à voir la prochaine saison car elle était basée sur le genre de la romance. Cette série romantique crée un lieu inoubliable parmi les gens et ils attendent donc de regarder cette série. Le réseau tvN présente cette série merveilleuse et je suis sûr que le même réseau présentera la prochaine série. Cette série a obtenu des notes plus élevées et a également remporté de nombreuses critiques positives.

La série entière a été écrite par deux membres, à savoir Kim young Hyun, park sang yeon. Les scénaristes sont occupés avec les écritures de scénario et je suis sûr que la prochaine saison se déroulera avec succès. Le lieu de tournage a été installé à deux endroits à savoir soth korea et brunei. La scène entière a été capturée dans ces endroits. J’espère que les informations ci-dessus satisferont les fan clubs. attendons les nouvelles ouvertures.

Arthdal ​​chroniques saison 2; acteurs et personnages;

Il y avait tellement de personnages à regarder et ils ont joué leur rôle de manière inactive.

Jang dong gun est l’un des personnages les plus recherchés pour cette série et je suis sûr qu’il reviendra pour frapper la série. Il a joué son rôle de tag et les gens attendent de le voir à l’écran. Attendons et découvrons d’autres nouveaux personnages pour cette série.

Arthdal ​​chroniques saison 2; Date de sortie

La saison 1 est sortie en 2019 et j’espère que la date sera révélée le plus tôt possible dans les prochains jours. Le travail de production a été arrêté en raison de l’effet pandémique du COVID-19. Je suis sûr que le travail de production commencera après l’effet pandémique. Attendons la nouvelle annonce. Restez à l’écoute des mises à jour actuelles.

Arthdal ​​chroniques saison 2; lignes de tracé;

Il n’y a pas de détails sur l’intrigue pour cette série et nous pouvons nous attendre à de meilleurs scénarios la saison prochaine. attendons les nouvelles intrigues. Pourtant, restez calme, attendez et regardez cette série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂