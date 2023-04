Arthaud Yachting dévoile son catalogue 2023 de yacht et de bateaux

in

Besoin de louer un bateau ou d’organiser un événement d’exception à quai ou à bord d’un yacht haut de gamme ? Certaines entreprises d’experts peuvent vous accompagner dans ce projet. Pour des vacances ou une soirée, tout est réalisable !

Où louer un yacht en 2023 ?

Louer un yacht à quai pour impressionner ses partenaires lors d’un évènement ou pour ses vacances, c’est possible avec une agence qui s’occupe de tout comme Arthaud Yachting. En effet, basée à Cannes, cette entreprise est reconnue dans la région pour proposer des prestations d’exception à ses clients.

Pour louer un bateau ou un yacht 5 étoiles sur Cannes ou ailleurs, ce sont des professionnels qui sauront vous accompagner, car c’est leur métier, et surtout leur expertise. Vous trouverez votre bonheur sur leur site parce que Arthaud Yachting propose plus de 1 700 bateaux à la location. De quoi correspondre parfaitement à vos besoins.

En 2021, c’est plus de 12 000 personnes qui sont montées à bord de ces bateaux d’exception pour profiter de l’expérience proposée. Alors, pourquoi pas vous en 2023 ? Mais, que propose exactement Arthaud Yachting cette année ? On vous dévoile tout !

Les bateaux et yachts de luxe proposés par Arthaud Yachting

À Cannes, en Italie, en Espagne et même en Grèce, voici un exemple des dizaines de bateaux qui peuvent être loués.

Louer un yacht sur la côte d’Azur ou en Corse

Pour profiter du soleil du sud de la France, tentez l’aventure avec :

Icon

Luisa

Millésime

Ou encore, Hutiane

Icon est un bateau qui mesure plus de 67 m de long et composé d’un service de 18 personnes pour l’équipage. Ainsi, 14 passagers peuvent monter à son bord pour profiter d’un séjour et découvrir la région.

Le yacht Millésime est lui un peu plus petit et mesure 37 m de long. C’est un bateau assez récent qui peut accueillir jusqu’à 12 passagers.

Louer un bateau pour découvrir l’Italie

Découvrir l’Italie ou encore la sublime île de Sicile, c’est possible avec le yacht Yvonne ou encore le Supercat !

Le bateau Yvonne propose une capacité de 10 passagers avec 5 membres d’équipage pour accompagner les voyageurs durant leur séjour.

Découvrir l’Espagne et la Grèce avec Arthaud Yachting

Parmi ces milliers de yachts, Arthaud Yachting propose également de louer un magnifique bateau en Grèce ou en Espagne.

Que ce soit le Che, le EH2, le O’Pari ou encore le Padion Pearl, tout est possible ! Le EH2 mesure 36 m de long et peut accueillir 12 passagers en mer. C’est un bateau récent qui a à peine 1 an.

Si vous avez une plus petite famille, vous pouvez décider d’opter pour un bateau pouvant accueillir 8 personnes à son bord, en plus des 6 membres d’équipages comme le Che.

Des vacances dans les Caraïbes en yacht !

Pour vos prochaines vacances, vous souhaitez partir loin ! Pourquoi pas dans les Caraïbes pour profiter de ces paysages incroyables. Le bateau sera une merveilleuse option pour admirer de magnifiques couchers de soleil chaque soir.

Parmi les bateaux disponibles, il y a, par exemple :

le Emocean

le Grey B

Le Grey B mesure 24 mètres et permet d’accueillir 10 personnes. C’est une pépite proposée depuis récemment par Arthaud Yachting.

Les services proposés par Arthaud Yachting

Maintenant que vous en savez plus sur les bateaux proposés par l’entreprise et notamment sur leur capacité, il semble important de connaître les services mis à disposition pour les clients.

Certes, Arthaud Yachting offre la possibilité de louer des yachts et de grands bateaux de luxe. Mais, cela ne s’arrête pas à ce point. Il y a aussi la possibilité de bénéficier d’un transfert en petit bateau avec skipper d’un point A à un point B pour vous faciliter la vie.

Puis, l’agence vous accompagne aussi dans l’organisation d’événements prestigieux et originaux. Parfois, certains yachts peuvent accueillir plus de 200 personnes le temps d’une soirée. Pour l’organisation d’un team building, d’une soirée d’entreprise ou encore d’un anniversaire d’exception, Arthaud Yachting est présent pour vous concocter un événement à la hauteur !

Le service est totalement personnalisé en fonction de vos attentes. Un événement à quai ou en mer, tout est possible.

Si vous souhaitez partir en voyage à bord d’un yacht, l’entreprise peut aussi vous prévoir un itinéraire personnalisé pour des vacances qui vous ressemblent au top du top !