‘Artemis Fowl’: Les pires adaptations de roman pour jeunes adultes de tous les temps

Les adaptations sont une affaire délicate, ne vous y trompez pas. Demandez à tous ceux qui ont étudié l’écriture de scénario et ils vous diront qu’une adaptation est l’un des scripts les plus difficiles à écrire. C’est pour diverses raisons. Parfois, traduire d’un roman à un film peut être la partie la plus délicate. D’autres fois, il cherche à obtenir des centaines de pages en une quantité finie de film.

Fondamentalement, les adaptations de romans pour enfants, jeunes adultes ou adultes sont une affaire délicate. Avec autant d’adaptations de romans pour jeunes adultes ces dernières années, vous devez vous demander pourquoi les gens ont du mal à les traduire en films? Pourquoi certaines réussissent-elles mieux que d’autres? Qu’il s’agisse d’inférence de studio, d’accidents de réalisateur ou simplement d’un mauvais scénariste qui reçoit le projet, il a tendance à varier.

Avec la sortie de Artemis Fowl sur Disney +, la conversation se déroule comme toujours: comment la traduction de romans pour jeunes adultes en film peut-elle se passer si mal? Artemis Fowl est, franchement, édenté, sans instinct, et prend un caractère fascinant et le rend. . . ennuyeuse. Ce n’est pas une bonne adaptation et pas un bon film non plus.

Ce ne sont pas seulement les fans de la série de romans Eoin Colfer qui le pensent non plus. Les critiques ont déchiqueté le film. Artemis Fowl détient actuellement 12% sur Tomates pourries. Chats, un fiasco aux proportions épiques, détient 21%. C’est quel mauvais Artemis Fowl est.

Malheureusement, Artemis Fowl est juste une autre parmi une longue lignée d’adaptations pour jeunes adultes qui ont été malmenées. À l’heure actuelle, notre meilleur espoir est que Disney a) laisse les droits par défaut afin que quelqu’un d’autre puisse donner une meilleure adaptation ou b) fasse une série télévisée et la donne à quelqu’un qui sait ce qu’il fait avec le matériel source.

Pour les curieux, voici quelques-uns des autres membres du club ignoble qui Artemis Fowl s’est retrouvé dans.

Franchise Percy Jackson

Deux films font-ils une franchise cinématographique? C’est définitivement une question pour les âges ici. Néanmoins, les films de Percy Jackson n’étaient pas les meilleurs. Rick Riordan, connu par les fans sous le nom de «Oncle Rick», l’a même dit récemment. Il a qualifié les adaptations de sa série de livres bien-aimée de voir l’œuvre de sa vie passer par le «hachoir à viande».

Riordan ne blâme pas le casting pour cela, bien sûr. Cela pourrait être dû à l’interférence du studio de la 20th Century Fox ou simplement à de mauvaises décisions. Quoi qu’il en soit, ces adaptations cinématographiques ont ennuyé les fans et le créateur. Maintenant, beaucoup d’entre eux espèrent que le prochain Percy Jackson la série télévisée rendra l’honneur au Camp Half Blood.

Une série d’événements malheureux

Citron Snickett’s Une série d’événements malheureux était une lecture incontournable pour de nombreuses personnes. Alors que l’adaptation Netflix de la série est vraiment géniale, le Jim Carrey-starrer 2011 l’était. . . ne pas. Sur le papier, Jim Carrey comme comte Olaf? Ouais, tu pouvais le voir. L’étincelle des romans pour jeunes adultes à l’adaptation cinématographique? Cela a été perdu et jamais complètement récupéré.

Plus important encore, la version cinématographique de Une série d’événements malheureux avait le péché cardinal d’être bourré et ennuyeux en même temps. Cela ne vaut pas la peine de regarder jusqu’à ce que Netflix acquière les droits et fasse une adaptation fidèle de trois saisons à la série, qui était aussi sombre et étrange qu’elle devrait l’être.

La boussole dorée

Il y a une tendance ici à ce que les mauvaises adaptations cinématographiques de romans bien-aimés pour jeunes adultes reçoivent une nouvelle (et meilleure) vie sous la forme d’une série télévisée, hein? La boussole dorée, basé sur Phillip Pullman’s Ses matériaux sombres, est sorti en 2007. Comme Artemis Fowl, La boussole dorée enlevé une grande partie des «dents» du matériel source original afin de rendre les choses plus «agréables» pour le public.

De toute évidence, cette tactique n’a pas fonctionné. La boussole dorée est plus une note de bas de page embarrassante. Ses matériaux sombres, la franchise, s’est admirablement rétablie dans les excellentes séries HBO et BBC. La leçon que nous devrions tous apprendre ici est que lorsqu’une version cinématographique d’un roman pour jeunes adultes échoue, transformez-la en série télévisée.

La saga Twilight

On pourrait soutenir que l’ensemble crépuscule franchise de films sont parmi les meilleurs films «B» de cette génération. Ils sont bizarres. Rien n’a de sens. La scène de la décapitation en Éclipse est plus hilarant qu’autre chose. Sans parler des loups. Ci-joint crépuscule, a été l’occasion d’améliorer le matériel source et de le rendre meilleur que les livres.

Malgré la crépuscule renaissance, ou renaissance, ou révolution, beaucoup peuvent convenir que les livres ne sont pas géniaux. C’était donc une franchise où vous pouviez simplement aller au jambon et peut-être améliorer certaines choses. Les parties des films qui ne fonctionnent pas sont celles du livre et les parties qui fonctionnent sont ce qui a été conçu plus tard. C’est un cas étrange, mais qui aurait pu être exploré plus en détail.