Artemis: Comment l’évolution de la politique spatiale américaine pourrait repousser le prochain atterrissage sur la lune

Gareth Dorrian, Chercheur postdoctoral en sciences spatiales, Université de Birmingham

Harrison Schmitt et Eugene Cernan ont décollé de la vallée du Taurus-Littrow sur la Lune dans leur module lunaire Challenger le 14 décembre 1972. Cinq jours plus tard, ils ont éclaboussé en toute sécurité dans le Pacifique, fermant la mission Apollo 17 et devenant les derniers humains à visiter la surface lunaire ou aventurez-vous n’importe où au-delà de l’orbite terrestre basse.

Désormais, le programme international Artemis, dirigé par la Nasa, vise à remettre les humains sur la Lune d’ici 2024. Mais il semble de plus en plus probable que cet objectif puisse être manqué.

Le président Nixon accueille les astronautes à bord de l’USS Hornet. (Crédit d’image: NASA)

L’histoire montre à quel point les programmes spatiaux, qui nécessitent des années de planification et de développement sur plusieurs administrations, sont vulnérables. Après Apollo 17, la Nasa avait des plans pour plusieurs autres missions Apollo lunaires, y compris même un éventuel survol de Vénus. Mais les coupes budgétaires au début des années 1970 et une redéfinition des priorités des vols spatiaux humains pour se concentrer sur le projet Skylab ont empêché toute autre mission lunaire à ce moment-là.

Ce n’est que le 20 juillet 1989, jour du 20e anniversaire de l’atterrissage d’Apollo 11, que le président HW Bush a inauguré l’Initiative d’exploration spatiale. Cela impliquait la construction d’une station spatiale appelée Freedom, qui deviendrait plus tard la Station spatiale internationale, visant à renvoyer les humains sur la Lune et, finalement, à entreprendre des missions avec équipage sur Mars.

Le projet devait se dérouler sur une période d’environ 30 ans. Les premiers vols humains de retour vers la Lune auraient lieu à la fin des années 1990, suivis de l’établissement d’une base lunaire au début des années 2010. Le coût estimé du programme complet, y compris les missions sur Mars, était de 500 milliards de dollars américains (350 milliards de livres sterling) répartis sur 20 à 30 ans. C’était une fraction de ce qui serait dépensé pour la guerre en Irak en 2003, mais le projet s’est néanmoins heurté à l’opposition au Sénat et a ensuite été annulé par l’administration Clinton en 1996.

Encore huit ans s’écouleraient avant que, en 2004, le président GW Bush, en partie en réponse à la catastrophe de la navette spatiale Columbia, n’annonce une vision revitalisée de l’exploration spatiale. En réponse, la Nasa a lancé le programme Constellation, qui superviserait l’achèvement de ce qui était maintenant la Station spatiale internationale, puis retirerait la navette spatiale. Cela impliquerait également le développement de deux nouveaux vaisseaux spatiaux avec équipage: le véhicule d’exploration Orion Crew et le module d’accès à la surface lunaire Altair.

Orion, optimisé pour les voyages prolongés au-delà de l’orbite terrestre basse, devait être développé d’ici 2008, avec la première mission avec équipage au plus tard en 2014, et les premiers astronautes sur la Lune d’ici 2020. Pour soulever les vaisseaux spatiaux Orion et Altair, une nouvelle série de Les lanceurs seraient développés sous le nom d’Ares, avec Ares V ayant une capacité de levage plus proche des énormes fusées Saturn V de l’ère Apollo.

Le président Obama a pris ses fonctions en 2009 et a institué en 2010 un examen des vols habités par les États-Unis – la Commission Augustine. Il a constaté que le programme Constellation n’était pas viable avec les niveaux de financement actuels de la Nasa, était en retard et qu’une mission humaine sur Mars n’était pas possible avec la technologie actuelle. Le prototype de la fusée Ares I a néanmoins été lancé lors d’un vol d’essai réussi depuis le Centre spatial Kennedy le 28 octobre 2009.

Le programme Constellation a été annulé par le président Obama en 2010. C’était la même année que la société privée SpaceX effectuait son premier vol avec la fusée Falcon 9. Les plans spatiaux d’Obama ont été salués par certains, y compris le fondateur de SpaceX Elon Musk, mais critiqués par d’autres, y compris plusieurs astronautes d’Apollo.

Le seul survivant significatif de Constellation était le vaisseau spatial Orion qui a été réutilisé et rebaptisé Orion Multi-Purpose Crew Vehicle ou Orion MPCV. La Commission Augustine a recommandé une série d’objectifs d’exploration spatiale plus modestes pour les États-Unis, qui comprenaient des vols d’Orion vers des astéroïdes proches de la Terre ou vers les lunes de Mars, plutôt que vers la surface de la planète. Le premier, et jusqu’à présent, le seul vol d’essai d’Orion dans l’espace (sans astronautes) a eu lieu le 5 décembre 2014.

L’avenir d’Artémis

En décembre 2017, le président Donald Trump a signé la «Directive sur la politique spatiale 1», qui a réorienté la Nasa vers un atterrissage lunaire d’ici 2024. La Nasa a mis en œuvre le programme Artemis la même année et il a été approuvé par la nouvelle administration Biden. C’est la première fois depuis des décennies qu’une nouvelle administration américaine poursuit les politiques de vols spatiaux habités dans l’espace lointain de la précédente.

Artemis est également un programme international, avec la passerelle lunaire – un avant-poste orbital international sur la Lune – étant une partie essentielle du projet. La nature internationale d’Artemis pourrait rendre le programme plus robuste face aux changements de politique, bien que la passerelle lunaire ait déjà été retardée.

Officiellement, le premier vol d’essai sans équipage d’Orion vers l’orbite lunaire, Artemis 1, est prévu pour plus tard cette année, le retour de 2024 à la surface lunaire étant toujours dans les livres. Les effets de la pandémie et les récents problèmes d’ingénierie avec le nouveau système de lancement spatial, encore inexploité, pourraient repousser cette situation. En outre, en 2020, la Nasa a demandé 3,2 milliards de dollars (2,3 milliards de livres sterling) de coûts de développement pour le système Human Lander, un élément essentiel de la première mission d’atterrissage lunaire, Artemis 3. Le Congrès n’a approuvé qu’une fraction de ce qui avait été demandé, mettant fin à l’atterrissage de 2024. date en danger supplémentaire.

Un retard de plus d’un an déplacerait Artemis 3 au-delà de la fin du premier mandat du président Biden. Cela le rendrait vulnérable aux nombreux aléas de la politique américaine des vols spatiaux habités dans l’espace lointain que nous avons observés pendant la majeure partie de l’ère des vols spatiaux.

En revanche, le programme d’exploration de Mars de la Nasa, qui a débuté en 1993 et ​​dont les objectifs sont principalement dirigés par des scientifiques plutôt que par des politiciens, a abouti à une série d’orbites et d’atterrisseurs robotiques très réussis, le plus récemment l’atterrissage spectaculaire du Perseverance Rover au cratère Jezero. Sans aucun doute, l’exploration robotique de Mars a moins de poids politique que les missions humaines et est considérablement moins chère – sans risques inhérents aux astronautes.

Si le calendrier actuel d’Artemis 3 tient, alors 52 ans se seront écoulés entre Cernan et Schmitt au départ de la surface lunaire de Challenger et les prochains visiteurs humains sur la Lune, en 2024.

