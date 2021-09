Art Metrono décède, le comédien et star de l’Académie de police avait 84 ans

Nous avons une triste nouvelle à annoncer alors que l’acteur comique et vétéran Art Metrano est décédé. Metrano, qui est particulièrement célèbre pour son rôle d’Ernie Mauser dans le Académie de police série, serait décédé mercredi de causes naturelles à son domicile à Aventura, en Floride. Son décès a été confirmé par le fils du comique, Harry Mauser, qui a posté un message d’hommage à son père sur Instagram.

« Hier, j’ai perdu mon meilleur ami, mon mentor, mon père », a écrit Mauser en légende de son père. Art Metrono. « Il était et sera toujours l’homme le plus dur que je connaisse. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui a surmonté plus d’adversités que lui. Il s’est battu et a tellement gagné au fil des ans que je l’ai toujours considéré comme indestructible, mais la vérité est que nous ne ne vivez pas éternellement sur terre, mais l’esprit d’une personne peut vivre éternellement en vous. »

Harry a ajouté : « Papa, tu feras toujours partie de moi et je continuerai à vivre ton héritage. Quand quelqu’un a proposé la citation ‘Les légendes ne meurent jamais’, je suis presque sûr qu’ils parlaient de toi papa. Je t’aime et tu me manques tellement ! Un jour je te reverrai. Repose au paradis. Tu es maintenant mon ange gardien. »

Art Metrano est né le 22 septembre 1936. L’acteur et humoriste a fait ses débuts au cinéma dans le thriller de 1961. Attaque à la roquette États-Unis., va apparaître dans de nombreux autres films comme L’enfant au cœur brisé, Devenir singe !, Enseignants, et Comment Stella a retrouvé son groove. Il décrochera également des rôles dans une variété d’émissions de télévision bien connues, notamment Aubaine, Starsky & Hutch, L’incroyable Hulk, et L’équipe A. Metrono était également un habitué de la série comique de 1977 M’aime, ne m’aime pas.

En tant qu’acteur, Metrano est peut-être mieux connu pour son rôle de patron pompeux Ernie Mauser dans le Académie de police séries. Il a fait ses débuts dans le rôle en 1985 Police Academy 2: Their First Assignment, où le pauvre lieutenant Mauser se met les mains collées à la tête après avoir utilisé un shampooing époxy. Le personnage est revenu pour se faire arracher les sourcils dans la suite de 1986 Police Academy 3: Back in Training, servant à nouveau de repoussoir aux autres flics. Sa co-star Marion Ramsey, qui a joué l’officier Laverne Hooks dans les six films, est décédée en janvier.

En 1989, Metrano est tombé d’une échelle alors qu’il travaillait sur le toit de sa maison, entraînant des blessures débilitantes. Parce que l’acteur s’est fracturé les première, deuxième et septième vertèbres, il est d’abord resté tétraplégique, bien qu’il n’ait jamais abandonné sa détermination à marcher à nouveau. Il a travaillé sa récupération dans le spectacle solo La comédie accidentelle de Metrono, dans lequel il s’est levé de son fauteuil roulant pour faire quelques pas. Metrono a officiellement pris sa retraite en 2008.

Les survivants incluent sa femme, Jamie; première épouse, Rebecca; les enfants Harry (Melissa), Zoe (Mark), Roxanne et Howard ; et plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous tenons à leur offrir nos condoléances en ces moments douloureux. Dans un communiqué, la famille a déclaré: « Art voudrait que tous ses amis et sa famille continuent de sourire quand ils pensent à lui, de rire et de continuer à célébrer la vie. » Repose en paix. Repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

