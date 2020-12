Atteindre l’illumination entre les pneus et le gravier

Les modes de vie sont impénétrables. Nous pouvons planifier et travailler dans cette course avec un but final, mais nous ne pourrons jamais contrôler et planifier absolument tout, du moins en ne tenant pas compte des facteurs externes qui intercèdent avec nos objectifs. La vie est une course, avec ses dénivelés, avec ses courbes, avec les nids-de-poule sur la route et le danger du temps, mais c’est aussi dû à ses vues, aux acclamations lorsque l’objectif est atteint, lorsque nous atteignons les objectifs que nous proposons et, après cela, nous savons que vous attendez un repos bien mérité. Je ne vais pas me donner plus de mal à parler de la vie, car justement ce qui nous concerne a plus que les moteurs et les roues, puisque aujourd’hui j’en viens à parler d’unrt de rallye, et comment ce que l’on peut comprendre au départ comme un simple jeu de course se cache derrière une philosophie qui puise directement dans le bouddhisme et ses quatre nobles vérités, rassemblées dans des voitures anciennes.

art du rallye vient de la main d’une étude avisée de la matière, depuis son titre précédent, Dérive absolue, a servi à jeter les bases de ce qui nous concerne aujourd’hui. Quand on parle de jeux de voiture, on a tendance à imaginer d’autres concepts, ou c’était du moins mon cas. J’ai imaginé des voitures haut de gamme, aux détails esquissés au maximum, possédant des vitesses stratosphériques qui permettaient d’atteindre des triples chiffres comme celle qui boit de l’eau, le tout sans avoir peur de rien, ni des courbes, ni des lignes droites, ni des obstacles. Quand on parlait de jeux de voiture, j’ai fini par penser à Besoin de vitesse, de saleté, de Forza Horizon.. Cependant, et depuis que j’ai découvert et suivi le développement de art du rallye, J’ai commencé à comprendre que ces types de jeux peuvent avoir une approche complètement différente, mettre de côté la souffrance et l’ennui des lignes droites à 200 kilomètres à l’heure, dépourvus de toute sorte d’émotion au-delà de l’adrénaline bon marché, et donnez-nous une ambition en retour, avec un objectif à atteindre et à rencontrer, maîtrise la dérive.

Ce que j’ai dit peut sembler même irrévérencieux, comme si dominer les courbes était le mucus de dinde, ou une partie de plus des races que nous concourons et auxquelles nous ne prêtons pas d’intérêt particulier. Funselektor ne pense pas comme ça. Le studio de développement indiquait déjà des moyens avec le jeu précédent que j’ai mentionné plus tôt, où la dérive et les virages constituaient le noyau principal du jeu. Et bien que ce ne soit pas actuellement la caractéristique principale, on peut parfaitement en parler comme l’un des principaux piliers de l’expérience. Il est difficile de bien faire les chosesOn ne peut pas tout broder la première fois, seule la chance pourrait le permettre. C’est la répétition, la répétition, la critique et l’autocritique qui nous font progresser petit à petit, la compréhension de ce que nous faisons bien et de ce que nous faisons mal, de nous connaître et de nos erreurs. Et c’est ainsi qu’il faut prendre ces courses, comprendre le terrain, la météo, créer une connexion avec notre véhicule, tous jouent un rôle fondamental dans le spectacle des pneus et de la fumée. Avant de se lancer en mode carrière, où nous partirons de l’histoire des rallyes tels que nous les connaissons aujourd’hui, en faisant un voyage à travers les différentes années, groupes et véhicules, je considère qu’il est vital de parler d’un autre mode de jeu que je considère vital pour vraiment réussir. le nirvana que nous offre ce jeu, son mode de conduite gratuit.

Malgré le nom, il pèche, offrant toujours un monde ouvert à explorer, l’occupant d’objets de collection, qui bien qu’ils n’impliquent pas d’objectif en tant que tel, ce seront eux qui nous obligeront à collecter afin de débloquer de nouvelles cartes pour ce mode. Et quel est le problème? Eh bien, il est en partie apprécié pour une certaine interactivité dans un monde ouvert où au début on ne peut profiter qu’avec notre véhicule, mais que d’une manière où d’abord on nous offre une certaine liberté pour profiter de la conduite, nous sommes marqués des tâches à accomplir, une partie du plaisir reste de vouloir se perdre dans une forêt pour marquer dans notre tête les chemins parcourus et ainsi ne pas les répéter pour rechercher tous les secrets. Et pourtant, il reste l’un des plats principaux de Art du rallye. Ceci est dû au contraste qu’il suppose avec son mode principal, où le temps est notre juge et notre bourreau, celui qui fixe notre rythme et nous oblige à modifier notre expérience du jeu pour céder à ses conceptions. Ce n’est ni positif ni négatif, car c’est quelque chose d’inné et de nécessaire, qui fait partie du genre et est tout aussi agréable, et de plus, je pourrais le considérer comme le test décisif final, même si j’en parlerai un peu plus tard.

Ce qui nous préoccupe maintenant, c’est la raison pour laquelle le mode gratuit nous donne les lignes directrices pour atteindre l’illumination. De manière plus ou moins implicite, dans ce dont nous avons parlé, je vous ai parlé de la représentation de deux des quatre nobles vérités qui cimentent le bouddhisme, souffrance et désir / désir. Les deux pivotent sur le même axe, souffrant de la difficulté de bien déraper et du désir de s’améliorer pour surmonter toutes les courbes, respectivement. Les deux font partie de la même médaille, même s’ils sont différents, mais les deux nous sont nuisibles. Le désir fait souffrirParce que c’est le désir de vouloir maintenant en temps opportun pour atteindre nos objectifs qui nous dynamise et crée cet inconfort, cette douleur due à l’incapacité de nous satisfaire. C’est là qu’intervient la troisième noble vérité, que ce n’est pas un autre sentiment que de s’unir pour s’effondrer, mais c’est plutôt la cessation d’un, la cessation de notre ambition. Lorsque nous parvenons à comprendre que ce sont les envies de désir qui nous font souffrir, et que nous parvenons à les faire disparaître, c’est lorsque nous atteignons vraiment le nirvana, la fin de la souffrance. Plus tôt nous comprendrons que les courbes ne sont pas notre ennemi, que le dérapage n’est qu’un outil, pas quelque chose à maîtriser et à asservir à tout prix, plus vite nous serons vraiment libres. Et la meilleure façon d’atteindre cet état est par l’apprentissage autodidacte qui peut être fait en conduite libre, où nous pouvons oublier la nécessité de faire des dérives parfaites quand et où profiter du paysage et du voyage est mis en avant. Avec tous ses avantages, elle a aussi ses inconvénients, et c’est que la vie n’est pas un terrain de jeu isolé de tous maux, et pour sortir de cette coquille et mettre en pratique ce que l’on a appris, il faut aller aux courses.

Notre dernière étape sera de parvenir à cette méthode qui nous permet de mettre fin à nos souffrances, qui nous aide à surmonter les difficultés ou ce qui nous fait tort. Selon le bouddhisme, cela est réalisé en travaillant à suivre le noble octuple chemin, un chemin composé de certaines attitudes et aspects personnels qui doivent être suivis pour atteindre progressivement cet état parfait, loin des extrêmes, à la fois de la recherche excessive de satisfaction et de la souffrance qu’elle peut causer. Suivre l’histoire des rallyes nous donne l’occasion de nous améliorer, et d’avancer petit à petit, en nous concentrant sur le chemin que nous devons suivre, car avant la course et les temps, il y a le chemin que nous devons apprécier et travailler pour qu’il le soit. .

C’est la découverte de soi née entre les freins et les volants, entre la fumée des pneus et le rugissement d’un moteur prêt à tout donner

C’est ainsi que j’ai compris ce jeu de course particulier, un titre dont la philosophie transcende les meilleurs temps et le son des moteurs sauvages. art du rallye non seulement c’est un beau voyage de paysages colorés et de voitures nostalgiques, est une lettre d’amour au genre et à l’histoire d’une compétition automobile qui semble moins intéressante que les simples courses entre Ferrari et BMW. C’est aussi la découverte de soi née entre les freins et les volants, entre la fumée des pneus et le rugissement d’un moteur prêt à tout donner. C’est le chemin de l’illumination personnelle, la paix intérieure obtenue entre des dérapages vertigineux et la compréhension que nos buts ne peuvent pas occuper tout notre être, parce que nous devons être au-delà d’eux ou la souffrance l’occupera.

Cet examen a été effectué sur la base d’un code fourni par Jeux de futurs amis