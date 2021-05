Art de course méditatif des styles de rallye sur PS5, PS4 cet été

Course Veste Course Wasteland Loose Fit Renforcée en Aramide Noire

Roulez avec style cet été avec cette veste Course !Cette veste a un look ''tough guy'', inspiré de la culture des motards américains.La Course Wasteland est équipée d'une doublure en fibre d’aramide qui a des propriétés résistantes à l'usure semblables à celles du cuir, assurant la meilleure protection possible.Il y a des poches pour les protections amovibles des coudes et des épaules (incluses).La veste se ferme par fermeture éclair et par des boutons-pression qui donnent à la veste un look classique.• Doublée en fibre d'aramide DuPont™ Kevlar®• Poches extérieures et intérieures• Protections des épaules et des coudes conformes à la norme EN• Style moderne et coupe confortable• La veste de moto la plus cool du marché !Le modèle mesure 1m85, pèse 84 kg et porte une taille L. Il est préférable de laver cette veste à 30°. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou d’adoucissant Ne pas sécher au sèche-linge ou repasser.DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées par EI du Pont de Nemours & Company.***Et toujours la garantie du prix le plus bas ! Soumise à conditions.