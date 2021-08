Arrivée de nouvelles séquences de la saison 4 de Stranger Things, date de sortie 2022 annoncée sur Netflix

Choses étranges reviendra en 2022. Après les taquineries d’une annonce de la fenêtre de sortie, Netflix vient de publier un nouveau teaser pour la saison 4 faisant la promotion du retour attendu de la série à succès. Taquinant que « quelque chose arrive », la promo révèle officiellement que Choses étranges revient l’année prochaine. Un tweet de l’émission comprenant la vidéo, que vous pouvez consulter ci-dessous, indique également: « Vous voyez tous à l’envers. Choses étranges revient en 2022. »

Bien que cela signifie que nous envisageons une attente de trois ans pour la nouvelle saison, il semble que cela en vaudra la peine. Le producteur Shawn Levy a annoncé que la série serait à plus grande échelle que tout ce que nous avons vu au cours des saisons précédentes. C’est une autre raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour terminer le tournage de la saison 4 en plus des retards liés à la pandémie.

« J’ai tourné en Lituanie juste avant la pandémie. Nous avons tourné en Géorgie, en Lituanie et au Nouveau-Mexique, il suffit donc de dire que la saison 4 est tentaculaire », a déclaré Levy, via Variety. « C’est visuellement et narrativement très ambitieux, beaucoup plus ambitieux que les trois saisons précédentes. Le retard est dû en grande partie à COVID et au rythme auquel nous devons travailler pour le faire en toute sécurité, mais il se trouve aussi que c’est la saison que nous a choisi d’aller beaucoup plus grand. C’est l’ampleur de cette saison et les multiples décors de la saison 4. «

uʍop ǝpᴉsdn uᴉ llɐ,ʎ s

Stranger Things revient en 2022. pic.twitter.com/RHwQng4QZh – Choses étranges (@Stranger_Things) 6 août 2021

Nous semblons également approcher à grands pas de la fin du tournage de la saison 4. Levy a récemment déclaré à Collider que le tournage des nouveaux épisodes n’était pas encore tout à fait terminé, mais qu’ils seraient terminés « imminemment ». Bien que Levy se soit arrêté avant de fournir une fenêtre de sortie pour Choses étranges saison 4 à l’époque, il a taquiné qu’une annonce officielle arriverait d’ici là gars libre a été libéré la semaine prochaine. Le teaser d’aujourd’hui révélant la sortie de 2022 semble être ce à quoi il faisait référence.

La star de la série Gaten Matarazzo a également suggéré que Choses étranges la saison 4 sera la plus effrayante. Plus tôt cette année, l’acteur a parlé de ce qui allait arriver Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. En lisant les scripts, Matarazzo a noté: « Je le lisais et je me dis: » Ah, ils y vont cette année. C’est plutôt cool. » Donc je ne sais pas si les tout-petits vont en profiter autant cette fois-ci. »

Avec Matarazzo, Choses étranges met en vedette Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Sadie Sink, Joe Keery, Cara Buono et Dacre Montgomery. Les frères Duffer ont créé la série, qui a été créée sur Netflix en 2016. Se déroulant dans les années 1980, la série suit un groupe de jeunes de la ville de Hawkins dans l’Indiana, mystérieusement entouré d’événements surnaturels.

Un précédent teaser de la saison 4 révèle que Hopper est maintenant détenu quelque part en Russie, et les images laissent plus de questions que de réponses. La même chose peut être dite pour un autre teaser soulignant le retour d’Eleven, qui semble être dans le même établissement où elle a été élevée. On ne sait pas quand nous aurons le prochain teaser présentant des images supplémentaires, mais avec le tournage bientôt terminé, cela ne peut pas être trop loin.

Choses étranges la saison 4 sera diffusée sur Netflix en 2022. Les trois premières saisons peuvent être diffusées dans leur intégralité sur les services de streaming.

