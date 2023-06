Arrivée : C’est la FIN EXPLIQUEE du film Netflix (SPOILERS)

in

Netflix

On vous explique la fin de ce grand film qui nous laisse à tous une belle leçon de vie.



© @SonyPicturesEntertainment.Nous expliquons le résultat de cette bande, mais avec tout et SPOILERS.

si tu voyais Arrivée sur Netflix mais vous avez eu des doutes sur son résultat, ne vous inquiétez pas, car cela peut être un peu difficile à comprendre au début, alors ici nous avons la FIN EXPLIQUÉEavec l’avertissement qu’il y aura des SPOILERS.

Mais vous devez d’abord vous rappeler de quoi parle ce film : en lui les extraterrestres sont enfin arrivés sur Terre et veulent communiquer avec les humainsle gouvernement des États-Unis recrute donc l’experte en linguistique Louise Banks (Amy Adams), qui, avec le physicien Ian Donelly (Jeremy Renner), doit traduire le message que les extraterrestres apportent à l’humanité.

C’est la FIN EXPLIQUÉE de l’Arrivée, avec SPOILERS

Sur la bande après avoir vu comment Banks décrypte complexe langage des extraterrestres et découvrez qu’il défie les lois du temps car avec lui, vous pouvez vivre des souvenirs futurs, ou des prémonitions avec lesquelles elle se rend compte qu’elle aura une fille qui, malheureusement, mourra très jeune à cause d’une maladie en phase terminale.

De plus, grâce à ce langage, elle découvre que ces extraterrestres auront besoin de l’aide des humains dans 3 mille ans et c’est pourquoi ils sont sur Terre. Et avec cette même forme de communication qui défie les lois du temps, elle parvient à communiquer avec le général chinois, Shang, qui songeait à lancer une attaque avec d’autres pays sur les extraterrestres.

De cette façon, elle évite le conflit de guerre mais surtoutdécouvre que la fille qu’elle aura dans le futur sera le produit de la relation entre elle et Ian Donelly, ainsi, d’une certaine manière, on la voit entrevoir son propre avenir.

Conclusion de l’arrivée

Le film nous laisse à la découverte que le langage que ces extraterrestres veulent donner à l’humanité est aussi une manière de « vivre » l’avenir sous forme de souvenirsce qui permettrait aux habitants de la Terre d’être plus conscients de leur environnement.

De plus, on nous montre que à l’issue de cet événement l’humanité décide de s’unir plus que jamais comme produit de l’apprentissage de cette forme de communication, qui va définitivement changer le monde. Une proposition très intéressante à regarder sur Netflix ce week-end.

