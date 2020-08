Arrive en octobre. Porsche Taycan électrique se renouvelle avec des couleurs et des fonctionnalités

Porsche vient de dévoiler quelle est la première mise à jour de sa proposition 100% électrique, la Taycan. Avec une date d’arrivée prévue pour octobre, ce mettre à jour promet non seulement plus de couleurs, mais aussi un chargement plus facile, ainsi que des accélérations plus rapides!

Annoncé avec l’arrivée du prochain Année modèle, ou, en portugais, l’année modèle 2021, cette mise à jour de la Porsche Taycan commence, tout de suite, avec l’introduction de la nouvelle fonction Plug & Charge, qui permet, selon la marque, une charge et des paiements plus faciles sans avoir besoin d’un carte ou application.

Selon Porsche, le propriétaire du Taycan insère simplement le câble et la voiture elle-même établit une communication cryptée avec la station de charge compatible Plug & Charge. En conséquence, le processus de chargement démarre automatiquement et les paiements sont également traités de manière autonome.

Tout aussi nouvelle, c’est la fonction qui cherche à préserver la batterie, en limitant la capacité de charge à environ 200 kW, dans les stations qui la supportent (ex: bornes de recharge Ionity), lorsque le conducteur prévoit de conduire pendant un certain temps. Cela prolonge le cycle de vie de la batterie et réduit la perte de puissance globale.

Les conducteurs peuvent sélectionner ce type de charge, via l’écran central, et, chaque fois qu’il n’est pas activé, Taycan maintiendra la capacité de charge jusqu’à 270 kW, disponible dans les bornes de charge de 800 volts.

Plus de fonctionnalités… disponibles sur l’air

Parmi les innovations supplémentaires qui viennent avec cela mettre à jour, les fonctions du véhicule accessibles en ligne (Functions on Demand, FoD), sur l’air, qui peuvent être achetés au moment de l’achat ou souscrits sur une base mensuelle. Comme c’est le cas, par exemple, du Porsche Intelligent Range Manager, de l’Assisted Steering Plus, du Lane Maintenance Assistant et du Porsche InnoDrive.

Toujours dans la liste des options, l’écran couleur tête haute et le chargeur embarqué, avec une capacité de charge allant jusqu’à 22 kW.

Plus tard, la suspension pneumatique adaptative intégrera également la fonction Smartlift – une solution qui permet au Taycan d’être programmé pour se relever automatiquement dans des situations récurrentes, telles que les dos d’âne ou les entrées et sorties de garage.

Meilleures accélérations

Avec la mise à jour, les valeurs d’accélération ont également été améliorées, avec l’accélération du Taycan Turbo S, désormais et avec le Launch Control activé, de zéro à 200 km / h, en seulement 9,6 secondes. Supprimant ainsi 0,2 seconde, le temps qu’il fallait auparavant.

Dans le même temps, le modèle est également capable d’atteindre 400 mètres en 10,7 secondes; auparavant, il le faisait en 10,8 secondes.

Plus de couleurs… à partir de septembre

Enfin et dans le chapitre esthétique, nous soulignons l’introduction de 7 nouvelles couleurs extérieures, en plus du Pack Sport Design en Carbone, qui, désormais, sera disponible dans toutes les versions. Comme, en effet, la radio numérique, déjà standard.

La Porsche Taycan, désormais remaniée, devrait être disponible à la commande à partir de la mi-septembre, les premières unités arriveront au Centre Porsche à la mi-octobre.

Les prix, cependant, ne doivent être connus que plus près de la date d’arrivée.

