Arrive en 2026. Project Trinity sera la gamme électrique phare de Volkswagen

Le nouveau Project Trinity de Volkswagen arrivera en 2026 en tant que véhicule électrique doté des dernières technologies, qui offrira une conduite autonome et un nouveau modèle commercial. La plupart des fonctions étant rendues disponibles sous forme de services téléchargeables.

L’avenir haut de gamme de Volkswagen a déjà été décrit comme un «concept plat très efficace avec un design iconique». Une première image publiée par Volkswagen laisse penser qu’elle aura des lignes inspirées de la berline Arteon.

Le nouveau modèle sera construit à partir de la nouvelle architecture Project Trinity EV, qui utilise des éléments de la plate-forme MEB, mais avec de nouveaux moteurs et des logiciels avancés. Cela permettra de mettre à disposition des systèmes encore plus avancés, à la fois en termes de technologie de conduite et de connectivité.

Le projet Trinity sera lancé en 2026, avec des systèmes d’assistance à la conduite autonome de niveau 2+, qui pourraient être mis à niveau au niveau 4, permettant une conduite entièrement autonome sur certaines routes en 2030.

Ralf Brandstätter a décrit Project Trinity comme «notre logiciel de voiture de rêve», ajoutant qu’il introduira un modèle commercial entièrement nouveau, mais avec un nombre de versions radicalement inférieur. Les clients ne pourront choisir que la capacité de la batterie, la peinture de carrosserie et la taille des roues.

Les propriétaires pourront activer et désactiver certaines fonctions matérielles, tandis que d’autres seront rendues disponibles uniquement en téléchargeant un logiciel «over-the-air».

Le PDG de Volkswagen a déclaré que la fourniture de certaines fonctions sous forme de mises à jour signifie que «Trinity va être une machine à remonter le temps». Les systèmes autonomes bénéficieront du nouveau «réseau névralgique» que la marque entend développer à partir de ses voitures connectées. Tout le monde partagera des données en temps réel sur les routes, le trafic et d’autres systèmes.

Volkswagen a l’intention de lancer un véhicule électrique urbain, à partir de 2025, destiné à occuper l’espace de la Volkswagen e-up. Le futur ID.1 pourra utiliser la nouvelle plateforme MEB-Lite, conçue pour recevoir des batteries plus petites et d’une capacité allant jusqu’à 45 kWh.

Volkswagen lancera la plate-forme dans une supermini et dans une berline compacte, et devrait recevoir les désignations ID.1 et ID.2, se positionnant respectivement dans les segments Polo et T-Cross.

Volkswagen travaillera avec des partenaires chinois pour introduire des voitures électriques «très rentables» sur le marché et la plate-forme MEB-Lite pourrait également être utilisée par d’autres marques du groupe Volkswagen.

