Arrive en 2023? Renault confirme 5 EV pour ajouter Zoe, Twingo… et Clio

Annoncé le retour de la Renault 5, désormais sous forme (exclusivement) électrique (EV), dans le cadre du nouveau plan stratégique « Renaulution », Renault est déjà venu, quant à lui, s’assurer que ce retour ne signifie pas la fin de l’une des ou des propositions pour le segment B, comme Clio, actuellement en vente.

A l’heure où il annonce et suppose une accélération vers la mobilité électrique, Renault démontre ainsi avec la résurrection de l’iconique Renault 5, que le nombre de propositions électriques, au sein de la marque, continuera de croître. Ne disparaissant pas, avec l’arrivée de ce rétro air 5, aucun des véhicules électriques actuels – Zoe, Twingo … – en solde.

Soit dit en passant et selon le britannique Autocar, citant déjà le nouveau chef du design de Renault, Gilles Vidal, pas même la Clio, un modèle qui en termes de dimensions devrait rivaliser avec le futur 5, a son existence en péril. Avec Vidal garantissant que la Renault 5 EV «n’a pas vocation à remplacer la Clio telle qu’elle existe»… même si rien n’est garanti non plus.

De l’avis de ce même responsable, «le moment est venu de contester tout ce qui existe, en ce moment. Cependant, il ne s’agit pas de remplacer Clio, telle qu’elle existe, même s’il peut y avoir des questions concernant Clio et Captur: ce qu’elles représentent, quel type d’énergie elles devraient utiliser en fonction de la réglementation de chaque pays – et cela change tout mois. «

Renault récupérera-t-il les appellations classiques des véhicules électriques?

Pour Vidal, « nous devons être capables de nous adapter à tout ce qui concerne la stratégie globale des produits et solutions énergétiques ». Bien que et «nous ne soyons pas, pour le moment, absolument certains de savoir si cela remplacera quelque chose, si nous regardons le segment B, il est possible de dire qu’il peut y avoir de nombreux concurrents en ce moment et que certains, ou certains, doivent disparaître. Maintenant, je ne peux pas dire lequel, en ce moment ».

Malgré ces déclarations du directeur du design de la marque française, la vérité est que, également le vice-président du groupe Renault, Laurens van den Acker, a déjà publiquement garanti que Zoe, une rivale – en termes de dimensions, bien sûr … – Renault 5 Concept, continuera à être commercialisé. De plus, ajoutez, les raisons ne manquent pas à cela; à commencer par le fait qu’aujourd’hui, c’est la voiture électrique la plus vendue en Europe. Ce qui, au passage, vous garantit un statut que Renault ne voudra certainement pas pincer …

La Renault Zoe a l’avantage d’être le véhicule électrique le plus vendu en Europe

Il convient de rappeler que la version de série de la Renault 5 électrique ne devrait être officiellement présentée qu’en 2023, au départ, avec une version électrique aussi très discutée – mais pas encore confirmée – de la Renault 4L «éternelle».

