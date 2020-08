Arrive en 2021. Kia publie les données techniques du nouveau Sorento Plug-In Hybrid

Après les photos et des informations plus générales, Kia vient de publier les informations techniques de ce qui sera la version hybride rechargeable (PHEV) du nouveau Sorento, qui devrait arriver sur le marché au début de l’année prochaine. Ce qui va se passer, on le sait désormais, annonçant, entre autres attributs, une puissance de 265 ch et 350 Nm de couple.

La dernière variante connue, après le dévoilement des versions diesel et hybride, la Kia Sorento Plug-in Hybrid, ou PHEV, est annoncée avec la même garantie de sept ans pour les variantes restantes. Qui comprend même le système de propulsion innovant.

Au passage et sur cette solution, Kia révèle désormais qu’elle repose sur un moteur essence 1,6 litre T-GDi à quatre cylindres avec turbocompresseur, délivrant à lui seul 180 ch de puissance et 265 Nm de couple.

Cependant, pour soutenir le moteur thermique, un moteur électrique de 66,9 kW (91 ch) et 304 Nm apparaît, alimenté par une batterie lithium-ion de 13,8 kWh. Et cela, en plus d’avoir un nouveau rotor avec un nouveau processus de roulement en deux étapes, cherchant à réduire les niveaux de bruit et de vibrations, contribue à l’annonce du système d’une puissance combinée de 265 ch, en plus d’un couple maximal 350 Nm.

Quant à la gestion de la fourniture de puissance aux roues, elle est en charge d’une transmission automatique à six rapports, accompagnée d’un système de traction intégrale permanent, qui, garantit Kia, assure une perte d’énergie minimale, dans le passage du moteur à la axes.

Malheureusement, les données désormais publiées par la marque sud-coréenne n’incluent pas l’autonomie électrique, les temps de charge, ni même la consommation. Situation que Kia explique avec le fait que ces valeurs sont toujours en attente d’approbation, même si cela garantit, pour le moment, que le Kia Sorento PHEV pourra effectuer la plupart des itinéraires que d’autres propositions, équipés de batteries de capacité identique, effectuent également, en mode 100% électrique sans émissions.

De cette manière, on s’attend à ce que le modèle sud-coréen ait une autonomie électrique d’environ 40 kilomètres.

Toujours sur les technologies utilisées dans ce système hybride rechargeable, Kia avance que le 1.6 T-GDi possède les dernières évolutions “ Smartstream ”, comme le nouveau système de distribution variable (Continuously Variable Valve Duration), responsable de la régulation du temps d’ouverture et de fermeture des soupapes d’admission en fonction des conditions de déplacement. Ainsi, permettant au moteur de fonctionner dans différents cycles de combustion, optimisant l’efficacité et l’efficacité.

Quant aux batteries, la marque sud-coréenne veille à ce qu’elles ne prennent pas beaucoup de place dans le coffre à bagages, Sorento pouvant offrir non seulement sept vrais sièges, mais aussi une capacité de charge allant jusqu’à 809 litres, ceci avec seulement deux rangées de sièges en service. . Avec trois rangées, la capacité diminue à 175 litres.

En cabine, tout reste pratiquement identique aux autres versions, à l’exception de l’instrumentation numérique, repensée et dotée d’un écran de 12,3 ″. La même chose se passe en dehors de Sorento PHEV, où les changements sont minimes et détaillés.

Enfin, comme vous le savez, la structure de prix du nouveau Kia Sorento se poursuit, notamment pour le Portugal.

