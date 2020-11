Arrive en 2021. Audi dévoile la nouvelle SQ5 TDI avec le V6 TDI révisé

Après la présentation de la nouvelle génération Q5, l’été dernier, Audi dévoile désormais la nouvelle génération de la SQ5 TDI. Non seulement marqué par tous les changements esthétiques et techniques présentés par les versions plus conventionnelles, mais aussi et principalement, par l’introduction d’un 3.0 V6 TDI révisé.

Soit dit en passant et démarrant, justement, avec le 3.0 V6 TDI remanié, il semble désormais annoncer 341 ch de puissance et 700 Nm de couple, entre 1750 et 3250 tr / min. Des arguments qui permettent d’accélérer de 0 à 100 km / h en 5,1 secondes, en maintenant la vitesse maximale limitée à 250 km / h.

À la suite des modifications apportées au bloc, qui impliquaient de placer des pistons en acier forgé au lieu d’aluminium, ainsi que d’un retour échelonné pour une combustion plus rapide et plus efficace, le V6 est devenu, avant tout, plus efficace, en plus ayant commencé à rendre l’électricité disponible plus tôt.

Pour aider ces améliorations, de nouveaux capteurs piézoélectriques pour les injecteurs solénoïdes, tandis que le refroidisseur intermédiaire est désormais un refroidisseur eau / air indirect, monté à l’intérieur du «V» du moteur. Étant donné que le turbocompresseur a également une roue plus petite et plus légère, en même temps que le collecteur d’échappement, il est mieux isolé.

LIRE TROP

L’Audi Q5 Sportback est la version «coupé» du Q5 et arrivera en 2021

Comme auparavant, la contribution du système 48V Mild Hybrid demeure, qui parvient à récupérer jusqu’à 8 kW de puissance et à faire circuler le véhicule, pendant un total de 40 secondes, moteur éteint. Avec Audi attribuant également à ce système hybride modéré, des gains de consommation allant jusqu’à 0,7 l / 100 km.

Egalement présent, le compresseur électrique continue de fonctionner en conjonction avec le turbocompresseur mécanique, plus précisément, injectant de l’air dans le moteur chaque fois que le débit des gaz d’échappement est trop faible pour pouvoir faire tourner les aubes du turbo. Une solution qui, en plus, permet d’éliminer le soi-disant turbo lag, c’est-à-dire le retard au démarrage du turbocompresseur.

Moins de garde au sol avec une plus grande sensation sportive

Passant aux autres aspects techniques, nous soulignons le fait que la SQ5 TDI a une garde au sol réduite de 30 mm par rapport aux versions conventionnelles, grâce à l’option pour une suspension S Sport avec amortisseurs actifs. Pour les plus exigeants, Audi propose également, en option, un différentiel plus sportif, ainsi qu’une suspension pneumatique adaptative, avec une configuration encore plus sportive.

Reliées au sol, des roues en alliage léger de 20 « avec des pneus 255/45, mais, c’est-à-dire peuvent également être remplacées par des roues de 21 » en option.

Dans le chapitre éclairage, la garantie des phares à LED, avec la Matrix LED apparaissant en option, ainsi que la technologie OLED, dans les feux arrière.

Intérieur premium et technologique

Passons à l’habitacle, un design similaire à celui dévoilé avec les versions plus conventionnelles, bien qu’exposé dans les matériaux et les revêtements, grâce à l’utilisation de cuir naturel et synthétique, de surpiqûres contrastées sur le volant et les sièges (réglables électriquement) et des applications en aluminium.

À cela s’ajoute une forte composante technologique, traduite par la plus récente évolution du système d’infodivertissement MMI (MIB 3), actionnable par la voix ou l’écran tactile de 10,1 ″; sur un tableau de bord de 12,3 ″ avec trois mises en page distinct (dynamique, sport et classique); ainsi que, dans les versions plus équipées, dans un affichage tête haute projetant des informations importantes dans le champ de vision du conducteur.

Arrive en 2021

Maintenant présentée, la nouvelle génération d’Audi SQ5 TDI devrait arriver en Europe au cours du premier trimestre 2021, lorsque la production doit démarrer dans l’usine mexicaine de San José Chiapa.

Au fur et à mesure que Audi avance, la nouvelle SQ5 TDI devrait être présentée chez les concessionnaires officiels avec des prix à partir de 68 137 euros … en Allemagne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂