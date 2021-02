Arrêtez tout! The Offspring sortira un nouvel album pour la première fois depuis près de 10 ans | 45S

La vieille école à la maison. The Offspring nous réserve une grosse surprise, puisqu’ils ont déclaré qu’ils sortiraient un nouvel album très peu de temps après presque une décennie sans avoir sorti aucun matériel.

A travers un post sur les réseaux sociaux, le groupe s’est adressé à ses fans dans une image transformée en vidéo où la référence à Batman est clairement visible. C’est là qu’ils font connaître la nouvelle.

Nous sortons un album. C’est fini, c’est fait, c’est dans la boîte comme on dit. On a des chansons, on a des titres, on a un label, on a un titre d’album, on a une pochette, on a des illustrations et tout. Il est prêt à être lancé. Nous le publierons bientôt », a dit le message.

Il faut se rappeler que le dernier album qu’ils ont sorti était en 2012 intitulé «Days Go By», qu’ils ont entamé dans une tournée qui les a emmenés dans différentes parties du monde, y compris en Amérique latine.

Ce sera une question de temps pour savoir que Dexter Holland et sa société nous ramènent.