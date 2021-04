«Arrêtez le projet Instagram pour les enfants»: la demande des parents à Mark Zuckerberg

Il y a quelques semaines, un porte-parole du groupe Facebook avait confirmé à The Guardian certaines rumeurs selon lesquelles les développeurs avaient une version d’Instagram dédiée exclusivement aux enfants dans le pipeline. Il a fallu quelques jours après ces déclarations pour susciter l’inquiétude de certains associations de parents, qui demandent désormais à l’entreprise de ne pas donner suite à ses projets, de peur que le nouveau portail ne nuise au bien-être de leurs enfants.

La lettre ouverte

L’initiative a pris la forme d’une lettre ouverte adressée au numéro un de Facebook, Mark Zuckerberg, signée par les représentants de 35 associations parentales aux États-Unis. À l’intérieur, ils sont mis en valeur les risques pour les plus petits lié à un réseau social structuré tel qu’Instagram – même s’il manque de contenu destiné aux utilisateurs adultes.

Derrière l’idée d’ouvrir une version d’Instagram pour les enfants et les adolescents se cache le fait qu’ils peuvent continuer à utiliser le produit sans encourir de matériel non interdit aux mineurs, cela pourrait nuire à leur sensibilité. Le groupe Facebook garderait le social sans publicité, mais cela pourrait commencer profil bien à l’avance les utilisateurs qui plus tard dans les années peuvent être ciblés par les publicités présentes dans la version régulière d’Instagram.

Les risques d’un Instagram pour les enfants

Les parents voient cependant l’opération comme un risque à ne pas sous-estimer: d’une part, les enfants juste en dessous du seuil d’entrée sur Instagram trouveront toujours un moyen de mentir sur ton âge et connectez-vous au réseau social. D’autre part, la version sucrée se sentira attirée par les jeunes enfants et les enfants, finissant par être exposée à un mécanisme de publier du contenu et demander l’approbation que de nombreux universitaires et certains anciens développeurs du réseau social ont déjà qualifié de potentiellement dangereux, même pour ceux qui sont déjà majeurs.

