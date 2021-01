Arrêtez de blanchir le nom du bébé de Zayn Malik et Gigi Hadid

Je n’écoute plus personne qui me dit que le bébé de Zigi s’appelle Dorothea.

Cela fait quatre mois que le bébé de Zayn Malik et Gigi Hadid est né et nous avons hâte d’entendre son nom. Comme sérieusement, je ne peux pas attendre. Peuvent-ils nous le dire déjà?

Même si rien n’a été confirmé par le couple ou l’un de leurs nombreux parents et amis célèbres, la rumeur est en train de s’emballer avec des spéculations sur le nom du bébé Zigi.

Les fans ont écouté attentivement le dernier album de Zayn pour des indices possibles, mais il semble que ce soit la musique de Taylor Swift qui suscite la plupart des suggestions.

Et bien que tous les noms les plus populaires soient beaux, aucun des noms ne rend hommage à l’héritage du Moyen-Orient de Gigi et Zayn.

Les fans pensent que Taylor Swift Toujours l’album aurait pu révéler le nom du bébé de Zayn et Gigi.

Vous vous souvenez quand Taylor Swift a révélé le nom de la troisième fille de Blake Lively et Ryan Reynolds en incluant les noms de leurs autres enfants dans une chanson intitulée « Betty » sur son premier album de 2020?

Eh bien, les gens espèrent que Gigi a demandé l’aide de son meilleur ami pour faire de même pour sa petite fille. Après tout, Taylor fait déposez un deuxième album quelques mois après la naissance du bébé de Zayn et Gigi.

L’ancien membre de One Direction et le mannequin ont accueilli une petite fille en septembre 2020 après une grossesse super discrète. Et même s’ils ont eu la gentillesse de partager quelques belles photos de leur fille, ils ne sont certainement pas pressés de divulguer son nom.

Gigi a suivi les traces de Kylie Jenner en gardant sa grossesse silencieuse pendant un certain temps, et semble faire exactement la même chose en ce qui concerne le nom de sa fille.

Principales suggestions basées sur les titres de chansons de Swift Toujours l’album comprend Dorothea, Ivy et Marjorie.

Ensuite, avec la sortie le 15 janvier du dernier album de Zayn Personne n’écoute, Ventilateurs suggéré la petite fille pourrait s’appeler Calamity, le morceau principal de l’album de son père.

Bien que les théories soient quelque peu convaincantes, les noms eux-mêmes semblent tous manquer de la fierté culturelle que vous pourriez attendre d’un bébé Zigi.

Zayn et Gigi sont fiers de leur héritage islamique et leur bébé le sera aussi.

Étant donné que les parents de cette petite fille ont parlé de leur héritage du Moyen-Orient et sont fiers de leurs racines islamiques, ces suggestions de noms sonnent tous un peu, faute d’un meilleur adjectif, le blanc.

Gigi, le père de Mohamed Hadid, a fui la Palestine en tant que réfugié pendant son enfance, a parlé du conflit palestinien et a été élevé comme musulman avec ses frères et sœurs.

Zayn, qui a également été élevé dans la foi islamique, est d’origine pakistanaise. Il a également utilisé sa plate-forme pour dénoncer la discrimination qu’il a subie en raison de son identité culturelle et religieuse.

Dans un récent post d’anniversaire dédié à Zayn sur Instagram, Gigi a même appelé Zayn « Baba » – un nom d’animal souvent utilisé dans certaines cultures du Moyen-Orient et d’Asie pour signifier « père ». Il semble déjà que la jeune famille conserve certaines de ses traditions culturelles.

Il serait donc surprenant que le nom du bébé ne prenne pas en compte ses ancêtres palestiniens et pakistanais.

Dans les cultures islamiques, le processus de dénomination a beaucoup de signification spirituelle. Les familles rendent hommage à leur patrimoine en choisissant des noms qui sont utilisés dans la langue arabe.

Le deuxième prénom de Gigi, Noura, est tiré du mot arabe pour la lumière. Zayn signifie «beauté», tandis que le deuxième prénom du chanteur, Javaad, est tiré de l’un des noms quaraniques d’Allah.

Cela ne veut pas dire que Zayn et Gigi n’ont pas nommé leur fille l’un de ces noms supposés. Nous ne devons pas non plus supposer qu’ils sont obligés de donner à leur enfant un nom ayant une signification culturelle.

Croyez-moi, tout cela va être assez gênant si nous recevons bientôt une annonce « Dorothea Malik ».

Il est juste intéressant qu’aucune des suggestions virales n’ait rendu hommage à l’héritage du bébé, ni que personne n’ait loué la beauté des noms traditionnels du Moyen-Orient avec leurs rumeurs.

Zayn et Gigi ont tous deux subi des réactions négatives de la part de fans qui se moquent souvent rapidement de leur culture. Zayn a été victime d’une tirade de commentaires racistes lorsqu’il a quitté One Direction en 2015, et Gigi avait déjà été ridiculisé pour avoir porté un hijab lors d’une séance photo.

Beaucoup n’hésitent pas à nier à ces deux la fierté culturelle et la spéculation autour du nom de leur bébé ressemble à une extension de ce déni.

Refuser de penser que ces deux-là pourraient choisir un nom autre que certains des noms féminins mignons et traditionnels qui apparaissent dans les paroles des chansons ressemble à un blanchiment de l’héritage de Zayn et Gigi.

Trop souvent, les minorités et les POC se sentent obligés de «blanchir» leurs noms afin d’éviter la discrimination sur le lieu de travail ou à l’école.

Espérer et espérer que Zayn et Gigi donnent à leur enfant l’un de ces noms blanchis à la chaux est tout aussi dommageable que de refuser d’employer quelqu’un en fonction de son nom.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.