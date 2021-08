La Food and Drug Administration des États-Unis exhorte les gens à cesser de prendre des médicaments vétérinaires pour traiter ou prévenir le COVID-19 après avoir reçu plusieurs rapports de patients qui ont été hospitalisés après « s’être soignés eux-mêmes avec de l’ivermectine destinée aux chevaux », selon l’agence fédérale.

« Vous n’êtes pas un cheval. Vous n’êtes pas une vache. Sérieusement, vous tous. Arrêtez », la FDA a tweeté depuis son compte officiel samedi, ainsi qu’une mise à jour des consommateurs expliquant pourquoi le médicament peut être dangereux pour les humains.

L’ivermectine, qui n’est pas un médicament antiviral, est généralement utilisée pour traiter ou prévenir les parasites chez les animaux.

« Ces médicaments pour animaux sont souvent très concentrés car ils sont utilisés pour les gros animaux comme les chevaux et les vaches, qui peuvent peser beaucoup plus qu’un humain », indique la mise à jour de la FDA. « Des doses aussi élevées peuvent être hautement toxiques chez l’homme. »

Selon la FDA, les patients qui surdosent à l’ivermectine peuvent présenter des nausées, des vomissements, de la diarrhée, une hypotension artérielle, des réactions allergiques, des étourdissements, des problèmes d’équilibre, des convulsions, un coma et même la mort.

L’agence a précisé que les comprimés d’ivermectine approuvés par la FDA destinés à traiter les personnes atteintes de certaines affections causées par des vers parasites ainsi que les formulations topiques utilisées pour les poux de tête et les affections cutanées comme la rosacée sont différents du médicament utilisé sur les animaux. Les comprimés d’ivermectine et les formulations topiques pour les humains ont des « doses très spécifiques » qui sont significativement plus petites que les doses destinées aux animaux.

De plus, « de nombreux ingrédients inactifs trouvés dans les produits d’origine animale ne sont pas évalués pour une utilisation chez l’homme », a averti la FDA. « Dans certains cas, nous ne savons pas comment ces ingrédients inactifs affecteront la façon dont l’ivermectine est absorbée dans le corps humain. »

La FDA a souligné qu’aucune forme de médicament à base d’ivermectine n’a été approuvée par l’agence pour une utilisation dans le traitement ou la prévention du COVID-19 chez l’homme.

« Cependant, des recherches initiales sont en cours », a déclaré l’agence, ajoutant que « prendre un médicament pour un usage non approuvé peut être très dangereux. Cela est également vrai pour l’ivermectine ».

L’agence a déclaré avoir été contrainte d’émettre un avertissement concernant la consommation d’ivermectine à la suite de « beaucoup de désinformation » autour du médicament.

« Vous avez peut-être entendu dire qu’il est acceptable de prendre de fortes doses d’ivermectine. C’est faux », lit-on dans la mise à jour des consommateurs de la FDA. « En attendant, les moyens efficaces de limiter la propagation de COVID-19 continuent d’être de porter votre masque, de rester à au moins 6 pieds des autres qui ne vivent pas avec vous, de se laver les mains fréquemment et d’éviter les foules. »

La FDA a également accordé des autorisations d’utilisation d’urgence pour trois vaccins COVID-19 afin de prévenir les infections à COVID-19.

Le COVID-19 a coûté la vie à plus de 630 000 personnes aux États-Unis depuis le début de la pandémie au début de 2020. Depuis lors, plus de 37,6 millions de cas d’infection au COVID-19 ont été signalés dans tout le pays, selon le décompte de NBC News.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.