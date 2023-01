Arrêt de métro Scream VI Poster

AVERTISSEMENT : L’affiche et l’article suivants gâchent le Pousser un cri la franchise. Tu étais prévenu.





Un nouveau Cri VI L’affiche a été dévoilée, et c’est assez gênant pour tous ceux qui n’ont pas suivi la franchise. En l’honneur du dernier épisode qui se déroule à New York et fait référence à la bande-annonce à bord d’un train, l’affiche est une carte de la ligne de métro de New York, stylisée uniquement pour ressembler au masque Ghostface. Chaque arrêt sur les différentes lignes contient également une référence aux versements passés.

Bien que vous deviez avoir vu au moins un épisode pour repérer le modèle, chacun des arrêts de la ligne de métro porte le nom des personnes décédées dans chaque épisode. Par exemple, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que l’arrêt Kirby Reed (Hayden Panettiere) a été fermé. En référence à la façon dont le personnage a apparemment rencontré sa fin lors du quatrième épisode, mais s’est révélé vivant dans le cinquième. L’affiche officielle, publiée avec l’aimable autorisation du Cri VI Twitter compte, peut être trouvé ci-dessous.

Sont également inclus sur la liste des morts les noms de tous les tueurs. Cela révèle également un autre spoiler, comme vous pouvez le voir Debbie Loomis sur la ligne numéro deux. Le fait que Mme Loomis soit dans le film, sans parler de l’un des tueurs, est un rebondissement majeur dans le deuxième volet. Cela pourrait également aider les gens à comprendre que la journaliste Debbie Salt (Laurie Metcalf) n’est pas celle qu’elle prétend être.





Autres choses à considérer

L’un des noms sur la ligne numéro quatre est Jill Roberts (Emma Roberts), l’un des tueurs du quatrième épisode. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est qu’à l’été de l’année dernière, Roberts a déclaré qu’elle serait prête à revenir. Dire qu’elle avait l’impression qu’elle « n’en avait pas fini avec Pousser un cri. » Nous ne voyons que Jill se faire tirer dans la poitrine, pas le tir à la tête que la série utilise généralement pour indiquer qu’un tueur est définitivement abattu, il y a donc une marge de manœuvre si les cinéastes veulent ramener le personnage.

Une autre caractéristique notable de l’affiche est la sixième ligne, qui est déclarée être en construction. La seule ligne répertoriée à cet arrêt était Sam Carpenter (Melissa Barrera). Se pourrait-il que le sixième épisode tue le nouveau leader apparent de la franchise ? Cela pourrait dépendre de la disponibilité future de Jenna Ortega pour porter le reste de la franchise. Ou l’affiche pourrait simplement essayer de faire monter le suspense du public.

L’arrêt Sam est également juste à côté de l’arrêt Billy Loomis (Skeet Ulrich), qui est un œuf de Pâques supplémentaire. Dans l’épisode précédent, nous avons découvert que Sam était la fille illégitime de Billy. Il y a plusieurs scènes dans le cinquième épisode où Sam l’hallucine en lui donnant des conseils, Ulrich reprenant son rôle de l’épisode original.

Cri VI est prévu pour le 10 mars 2023.