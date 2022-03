Arón Piper est anniversaire: comment a été le difficile chemin vers la gloire de l’acteur Elite

CÉLÉBRITÉS

L’interprète d’Ander fête aujourd’hui ses 24 ans. Découvrez comment il a surmonté une adolescence difficile pour devenir une icône de Netflix.

© GettyArón Piper fête aujourd’hui ses 24 ans.

Un jour comme aujourd’hui 24 ansest né à Berlin Aron Julio Manuel Piper Barbero. A cette époque, son père allemand et sa mère espagnole ignoraient que leur fils deviendrait l’un des visages de Netflix grâce à la série populaire Élite, en plus d’être une icône sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de followers. Et bien qu’aujourd’hui tout cela ressemble à un monde idéal, la vérité est que son chemin vers la célébrité n’a pas été facile.

A tout juste cinq ans, il atterrit sur Barcelonepuis passez à Asturies avec sa famille. Son père, monteur de cinéma et de télévision, a toujours soutenu son rêve d’être acteur et dès son plus jeune âge l’a accompagné sur son chemin. Ainsi, alors qu’il n’a que 14 ans, il obtient son premier emploi professionnel : c’est dans le cinéma maktubdirigée par Paco Arango. Mais malheureusement, le dépression est apparu dans son adolescence pour brouiller son chemin.

En dialogue avec GQ, il a lui-même expliqué : «À l’âge de 15 ans, j’ai décidé que je n’allais plus être acteur. J’étais juste à mon stade de fumer beaucoup et d’avoir une mauvaise attitude et une mauvaise compagnie”. Mais ses parents, encore une fois, ont semblé l’encourager comme au premier jour : «J’étais sur le point de l’abandonner et ils m’ont dit : ‘Tu vas à Madrid, tu te bats pour ce qui t’appartient et sinon tu restes dehors’. Mes premières années à Madrid ont été horribles, je sortais d’une dépression et d’un crise d’identité. Je viens d’être un dur à cuire, un dur à cuire… Je pensais que j’étais comme ça. Puis je suis venu à Madrid et, avec cette crise personnelle, j’ai été envahi par anxiété partout”.

De cette façon, il a continué à travailler dur sur la performance, son grand câble au sol. Mais tout comme il le maintient à ce jour, il s’est également impliqué dans la musique avec beaucoup de passion. A tel point qu’en 2013, il dirigeait le casting de 15 ans et un jour, film réalisé par Gracia Querejeta. Et non seulement ce fut un succès, mais il eut aussi l’occasion de s’occuper de la chanson originale du film, ce qui lui valut un Nomination Goya. Ainsi, il a été décrit comme la grande promesse en Espagne.

Et ça l’a fait ! En 2018, il a acquis une popularité mondiale lorsqu’il a joué dans la série Éliteoù il a donné vie à marche, l’un des favoris de la fiction. « Quant à la perte absolue d’intimité, c’est quelque chose que je continue d’apprendre et auquel je m’habitue. Je ne suis pas une personne qui aime se démarquer pas être le centre de l’attention. je suis discret», a déclaré l’acteur qui fête aujourd’hui ses 24 ans avec un énorme travail présent et d’importants projets professionnels en vue.

