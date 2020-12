Arnold Schwarzenegger se souvient que les dirigeants de studio pensaient que «  The Terminator  » allait devenir un film B

Le Terminator est un film classique qui occupe une place particulière dans la culture américaine. Le film à succès a aidé à établir James Cameron en tant que réalisateur d’élite et a présenté Arnold Schwarzenegger au monde en tant que star de cinéma.

Pourtant, avant son succès, les attentes concernant le film étaient très faibles. Les dirigeants du studio ne pensaient pas Le Terminator était tout différent de la plupart des films B qui étaient en cours de réalisation à l’époque.

Arnold Schwarzenegger se souvient que le studio traitait « The Terminator » comme un film B

Arnold Schwarzenegger sur le tournage de «Terminator» | Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Quand Le Terminator était dans les premiers stades de développement, il n’y avait pas de grandes attentes pour le film. Personne ne s’attendait vraiment à ce que le film soit un blockbuster massif qu’il s’avérerait être, selon Schwarzenegger.

«Quand j’ai été embauché pour faire Terminator, Je pense vraiment que peut-être les directeurs de studio qui étaient là à l’époque – et diverses personnes différentes vous diraient différemment parce qu’ils disent toujours « je vous l’ai dit » genre de chose – mais la réalité est que je pense qu’ils l’ont traité comme un Film B », a déclaré Schwarzenegger à GQ. « En tant que film d’action B. »

Il savait qu’ils avaient quelque chose de spécial après avoir regardé les clips de ‘Terminator’

Au milieu des années 80, des films d’action comme Le Terminator étaient un centime une douzaine. Les gens ne s’attendaient vraiment pas à ce que le film soit trop différent des films d’action à petit budget qui étaient pompés à l’époque.

Bien que le jury ne soit toujours pas sur le potentiel de Le Terminator, Schwarzenegger savait que le film était spécial après avoir regardé des images.

«Parce que l’année précédente est sortie Exterminateur, maintenant c’était Terminator, et qu’est-ce qui va être d’autre, genre de chose, non? Dit Schwarzenegger. «Mais, quand j’ai tourné le film et que James Cameron m’a montré certaines des images, puis nous avons eu environ 20 minutes de montage et j’ai vu le film, je me suis dit ‘Attends une minute, c’est vraiment intense, c’est vraiment sauvage . ‘»

Voir de près le premier style de cinéma de Cameron a donné à Schwarzenegger la confiance que le film serait un grand succès.

« La façon dont il a été tourné, la façon dont il a été éclairé, la façon dont il a été réalisé, tout, la façon dont il a été écrit, c’était juste vraiment, très, très spécial », a déclaré Schwarzenegger. «Et alors j’ai pensé: ‘Cela pourrait être plus grand que nous ne le pensons tous.’

‘The Terminator’ a été un grand succès

À sa sortie, Le Terminator a surpris tout le monde par son succès. Il a dépassé le box-office pendant deux semaines et a rapporté plus de 78 millions de dollars au total, selon Box Office Mojo. Avec un budget de production de seulement 6,4 millions de dollars, il s’agissait d’un gain considérable.

«Et puis, bien sûr, quand il est sorti, c’était un énorme succès, et même TEMPS le magazine l’a classé parmi ses 10 meilleurs films de l’année », a déclaré Schwarzenegger. «Donc personne ne s’y attendait. … Le film a connu un grand succès, beaucoup de gens l’ont vu, et c’est en fait, dans ce cas particulier, c’est le public qui a exigé une suite.

Le Terminator finirait par devenir une franchise très réussie, avec plusieurs suites en cours. La franchise a également développé une émission de télévision, des livres, des jeux vidéo, des jouets, des bandes dessinées, etc. La suite la plus récente, Terminator: destin sombre, a été publié en 2019. La franchise a généré plus de 3 milliards de dollars de revenus, selon Business Wire.