Arnold Schwarzenegger, Rob Reiner et bien d’autres pleurent James Caan : « Il va me manquer »

La nouvelle de la mort de James Caan a été annoncée jeudi, et nombre de ses collègues interprètes à Hollywood pleurent cette triste perte. Caan était un vétéran du grand écran avec des dizaines de rôles remontant à des décennies. La Misère et Le parrain La star était toujours active avec plusieurs projets prévus à venir, ce qui rend sa mort aussi choquante qu’attristante pour ceux qui aiment et admirent Caan. Cela inclut beaucoup de ses amis et fans célèbres.

« James Caan était une icône – une légende », écrit Arnold Schwarzenegger. « Il a inspiré tous ceux qui ont déjà été devant une caméra. J’ai eu la chance de travailler avec lui et de constater son talent et son fantastique sens de l’humour. C’était un excellent partenaire d’entraînement au gymnase et un véritable ami, et il va me manquer. »

Jennifer Tilly a partagé cette histoire de Caan : « James Caan a toujours eu les histoires les plus drôles. Une fois, il m’a dit que Coppola avait l’habitude de prendre de la nourriture dans son assiette et de la manger, alors un jour, il a fait un sandwich avec des jalapeños très chauds entre deux morceaux de beurre pain, et a attendu à l’extérieur du flux d’air de Coppola. Coppola est sorti en rugissant pour diriger la scène suivante, a attrapé le sandwich dans l’assiette et l’a englouti. Immédiatement, des larmes ont commencé à jaillir de ses yeux et il a commencé à crier « Qu’est-ce que c’est ? Qu’as-tu fait tome?!’ Et Jimmy a dit docilement « Est-ce que je t’ai demandé de manger mon sandwich? Est-ce que j’ai? »

« RIP James Caan », déclare le comédien Andy Richter. « Choqué. J’ai eu la chance, après une vie à aimer son travail, de travailler avec lui et je l’aimais encore plus en tant que personne. Drôle, chaleureux, autodérision et talent sans effort. Ils disent de ne jamais rencontrer vos héros, mais il a prouvé que c’était très très faux. »

« James Caan. Je l’aimais beaucoup », déclare Adam Sandler, un autre grand fan de Caan. « J’ai toujours voulu être comme lui. Si heureux d’avoir appris à le connaître. Je n’ai jamais cessé de rire quand j’étais avec cet homme. Ses films étaient parmi les meilleurs. Il nous manquera tous terriblement. Je pense à sa famille et je lui envoie mon amour. . »

James Caan était aimé à Hollywood

Paramount Pictures

Brent Spiner, qui a joué Data dans l’émission de science-fiction Star Trek : la nouvelle génération, a tweeté : « Une fois, j’ai croisé James Caan à l’intendance de Paramount Pictures. Il m’a regardé dans mon maquillage et mon uniforme Data et a prononcé un seul mot : ‘Tu travailles ?’ Honoré. RIP. »

« Eh bien, c’est juste nul à propos de James Caan », déclare Jon Lovitz. « J’ai eu la chance de travailler avec lui et d’être amis. Toujours un gars amusant à côtoyer. Il a toujours soutenu ma carrière. Il a même fait une apparition dans mon émission spéciale télévisée et a fait participer Robert Duvall. Un moment fort de ma carrière. Que Dieu bénisse James Caan.

Rob Reiner a tweeté : « Je suis tellement désolé d’apprendre la nouvelle. J’ai adoré travailler avec lui. Et le seul Juif que je connaisse qui puisse jouer avec les meilleurs d’entre eux. Amour à la famille. »

Et la liste s’allonge et continue de grimper au fur et à mesure que les hommages continuent d’affluer. Certes, ils sont tous bien mérités. Repose en paix, James Caan. Vous pouvez consulter plus d’hommages de célébrités à Caan ci-dessous.