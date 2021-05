Arnold Schwarzenegger révèle la farce «  brutale  » que Danny DeVito a jouée pendant le tournage de jumeaux

Schwarzenegger n’est pas étranger à fumer un peu de pot et en a parlé librement dans le passé. En fait, il a révélé à Men’s Health plus tôt cette année qu’il fumait de l’herbe avec le comédien – et notamment le stoner – Tommy Chong.

«Nous avons tous les deux eu de grands, de grands rêves lorsque nous nous sommes rencontrés à Venice Beach, en train de travailler là-bas sur la plate-forme d’haltérophilie extérieure, et nous avons parlé de la façon dont nous voulions être des stars, et il voulait être dans la comédie et en rêvait, et je rêvait d’être le plus grand et le meilleur bodybuilder, de se lancer dans des films et d’être un homme de premier plan, et tout ça.