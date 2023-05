Arnold Schwarzenegger présente la bande-annonce d’action de Netflix, révèle un nouveau regard sur Extraction 2, Heart of Stone et plus

Personne ne connaît l’action comme Arnold Schwarzenegger. Et personne ne frappe comme Netflix. « C’est pourquoi nous avons nommé Arnold comme nouveau directeur de l’action », se vante la dernière bande-annonce de la plate-forme de streaming, avec le « The Austrian Oak » révélant de nouveaux regards sur des goûts de Extraction 2, Cœur de pierre, Le sorceleur la saison trois et le reste de la liste d’actions à venir de Netflix. Découvrez la bande-annonce et l’assortiment de nouvelles images avec l’aimable autorisation de Netflix ci-dessous.





En plus de rappeler au public les succès d’action récents L’agent de nuitqui a maintenant été renouvelé pour une deuxième saison, et La mèrequi met en vedette Jennifer Lopez en tant qu’assassin forcée de se cacher pour sauver sa fille, la bande-annonce révèle également de nouvelles images de Extraction 2, qui devrait débarquer sur la plateforme le mois prochain. Réunir la star Chris Hemsworth avec le réalisateur Sam Hargrave, Extraction 2 reprend avec le héros d’action après avoir été présumé mort il y a 9 mois, avec Tyler Rake chargeant à nouveau dans la mêlée pour sauver la famille d’un gangster géorgien impitoyable de la prison où ils sont détenus. Mettant également en vedette Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Tinatin Dalakishvili et Daniel Bernhardt, Extraction 2 est prêt à atterrir sur Netflix le 16 juin 2023.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Schwarzenegger livre également un nouveau regard sur Le sorceleur saison trois, qui (à la surprise de tout le monde) sera la dernière sortie de la star principale Henry Cavill. La série sera divisée en deux parties, les cinq premiers épisodes débarquant sur Netflix le 29 juin.





La bande-annonce révèle de nouveaux regards sur Heart of Stone, les frères Sun & Lift

Netflix

La bande-annonce continue de révéler un nouveau regard sur Cœur de pierrele premier film d’une franchise d’action planifiée dirigée par Wonder Woman et Rapide et furieux vedette Gal Gadot. L’histoire trouve Gadot dans le rôle d’un agent d’élite, Rachel Stone, qui cache un secret encore plus grand que sa carrière à la CIA. Elle est la seule femme qui se dresse entre une mystérieuse et puissante organisation de maintien de la paix, la Charte, et la perte de son atout le plus précieux – et le plus dangereux – le Cœur. Cœur de pierre est prévu pour le 11 août 2023.

Le généreux Schwarzenegger révèle ensuite notre premier regard sur la série d’action à venir, Les Frères Soleil et le film Ascenseur, avec Kevin Hart. Mené par Justin Chien et l’actrice oscarisée Michelle Yeoh, Les Frères Soleil suit Chien dans le rôle de Charles Sun, un gangster de Taipei qui s’est installé dans sa vie de tueur impitoyable, mais doit se rendre à Los Angeles pour protéger sa mère et son jeune frère après que son père a été abattu par un mystérieux assassin. Ascenseur pendant ce temps, trouve Hart en tant que maître voleur qui est courtisé par son ex-petite amie et le FBI pour réussir un braquage impossible et devrait être libéré le 12 janvier 2024.

Enfin, Schwarzenegger lance son propre projet d’action Netflix, FUBAR. Mettant en vedette Schwarzenegger aux côtés Top Gun : Maverick vedette Monica Barbaro, FUBAR voit l’action dans son premier rôle principal sur le petit écran et suit le père et la fille Luke et Emma Brunner, qui se sont menti pendant des années, aucun d’eux ne sachant que l’autre est un agent de la CIA.

FUBAR est prévu pour la première le 25 mai 2023 et n’est clairement qu’un des projets passionnants que Netflix réserve aux fans d’action.