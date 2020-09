Arnold Schwarzenegger prend le rôle principal dans une nouvelle série d’agents

À 73 ans, Arnold Schwarzenegger ne craint toujours aucun défi: la star de “Terminator” devient l’acteur principal d’une nouvelle série. Ce sera le premier grand rôle télévisé de la carrière de l’Autrichien.

Arnold Schwarzenegger sera impliqué dans une nouvelle série d’agents, encore sans titre, pour Skydance Television en tant qu’acteur et producteur de premier plan, rapporte Deadline. Après de petits camées dans des séries telles que “Two And A Half Men” et une apparition non scénarisée dans l’émission de télé-réalité américaine “The Apprentice”, la série a marqué le premier grand rôle télévisé de la star de l’action.

Laisse Papa Arnie faire ça

La nouvelle série est décrite comme une «aventure d’espionnage mondiale» centrée sur un agent (Schwarzenegger) et sa fille. Qui jouera ce dernier n’est toujours pas clair. Le processus de casting devrait déjà battre son plein.

Le scénariste et créateur de la série Nick Santora, connu pour son travail sur Law & Order et Prison Break, développera le nouveau spectacle Arnie et sera le producteur exécutif. Le résultat devrait alors être vu sur un service de streaming. Laquelle? Ce n’est pas encore décidé. Selon la date limite, les droits seront bientôt disponibles à l’achat sur différentes plateformes.

Arnold Schwarzenegger est très occupé

Après le dernier retour d’Arnie en tant que T-800 dans “Terminator: Dark Fate” en 2019, il fera bientôt battre plus vite le cœur des fans de trash avec “Kung Fury 2”. De plus, la star hollywoodienne s’est déjà inscrite pour la suite de la comédie “Twins” (1988): il apparaîtra dans “Triplets” avec Danny DeVito et Eddie Murphy!