Arnold Schwarzenegger plaisante Katherine ne le laissera pas changer les couches de son petit-enfant

Arnold Schwarzenegger apprécie son nouveau rôle de grand-père, mais il y a une tâche que sa fille n’est pas encore prête à le laisser assumer.

Lors d’une interview avec l’acteur et ancien politicien, Jimmy Kimmel a demandé si l’homme de 73 ans était un grand-père et s’il faisait du baby-sitting ou changeait des couches. La réponse de Schwarzenegger était à la fois honnête et comique et agréable à regarder.

«J’ai fait tout ça quand j’avais des enfants. Quand mes enfants grandissaient, j’y ai participé et c’était très amusant de faire ça. Mais je n’ai jamais changé de couche sur Lyla parce que je pense que Katherine est la gardienne experte». il a dit.

L’ancien gouverneur de Californie a poursuivi en expliquant que sa fille de 31 ans, comme beaucoup de nouvelles mères, s’était installée dans une routine et avait parfois du mal à confier sa fille aux membres de sa famille.

«Chaque fois que vous touchez le bébé, elle dit: ‘Oh mon Dieu, ne la tenez pas comme ça,’» dit-il. «Je dis, ‘Katherine, allez maintenant, j’ai tenu suffisamment d’enfants dans mes mains. Je sais exactement ce que je fais. Je suis un expert dans ce domaine.’ Et elle panique. Je pense que c’est naturel. «

Lorsque la nouvelle maman et son mari, l’acteur Chris Pratt, ont accueilli leur premier enfant en août 2020, Schwarzenegger est devenu grand-père et il en a profité de chaque minute, qualifiant l’expérience de «fantastique».

«La seule chose, c’est que ça me fait me sentir vieux quand tu penses à » Maintenant, j’ai un petit-enfant « . Mais c’est vraiment génial d’avoir un petit-enfant. C’est un bébé magnifique, magnifique, bébé Lyla. Et je suis très fier de Katherine et Chris. Ils se débrouillent vraiment bien ensemble en tant que parents », a-t-il déclaré.

Schwarzenegger a plusieurs animaux de la ferme chez lui, y compris un mini âne et un cheval, et Kimmel a noté que Lyla sera probablement ravie quand elle se rendra compte que son grand-père vit «dans un zoo pour enfants».

« Elle est déjà venue ici plusieurs fois dans la maison et elle s’est assise sur Lulu et sur Whisky et je pense qu’elle va être une grande cavalière », a-t-il déclaré.

Quelques mois à peine avant la naissance de Lyla, Schwarzenegger était déjà un fier grand-père et a discuté avec Jimmy Fallon de son impressionnant pool génétique.

«C’est en partie Kennedy et en partie, vous savez, les choses douces du pool génétique que vous pouvez faire, les Kennedy, les Schwarzenegger et Pratt. Je veux dire, on peut tout faire. Nous pouvons aller résoudre la crise des missiles de Cuba. Nous pouvons aller tuer des prédateurs à mains nues et nous allons entraîner les dinosaures », a-t-il déclaré. «C’est une grande partie de la puissance ici.»

