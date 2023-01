Arnold Schwarzenegger n’est pas un pour les tapis rouges, mais Avatar 2 était une exception

Avec une carrière de culturiste très réussie, une carrière d’acteur longue et continue et un mandat de gouverneur de Californie, la plupart penseraient probablement que leur bien-aimé autrichien Arnold Schwarzenegger n’est pas du genre à se détourner de l’œil du public. Il s’avère que ces jours-ci, l’acteur préfère de loin la compagnie de son bétail adoptif et les promenades à vélo paisibles aux tapis rouges ou aux junkets de la presse. Il n’a visiblement jamais été un visage familier lors des premières, ne favorisant probablement pas l’agitation chaotique de tels événements. Cependant, pour une personne en particulier, il se présentera très certainement. Selon un rapport de Cinema Blend, Schwarzenegger est passé par le Avatar : la voie de l’eau première pour soutenir son ami de longue date et réalisateur, James Cameron.

Comme la plupart le savent, Schwarzenegger et Cameron sont des amis personnels et professionnels depuis des décennies, ayant travaillé ensemble sur plusieurs films. Du classique culte Vrais mensonges (1994) à trois des quatre Terminateur films, les deux ont entretenu une amitié forte et inébranlable. Bien qu’il n’ait pas fait partie du Avatar franchise (encore?), Et lui n’appréciant pas tellement les projecteurs ces jours-ci, Arnold a quand même choisi de se présenter à cette première particulière avec sa famille pour soutenir Cameron et louer son travail exceptionnel avec les films d’animation.

« Vous savez tous que mon bon ami Jim Cameron a enfin sorti sa suite d’Avatar ce mois-ci ! J’ai visité le plateau l’année dernière avec son réservoir d’eau géant et sa technologie de capture de mouvement, et c’était incroyable. Sa créativité est inégalée, et sa vision est tellement clair. Il n’y a aucun moyen qu’il passe autant de temps sur un projet et ne le fasse pas sortir du parc.

Le chemin à parcourir pour Arnold et Cameron

Compte tenu de leur lien professionnel étroit et de leur histoire ensemble, les fans se demandent certainement si les deux se réuniront à nouveau pour de futurs projets. Qu’il s’agisse d’un camée ou même d’un rôle réel quelque part dans le Avatar univers, ou un autre projet original, cela reste à voir. Cameron a déploré que malgré son succès et son dévouement à la franchise qu’il a construite jusqu’à présent, Avatar a définitivement gardé les mains occupées ces dernières années, l’empêchant de poursuivre d’autres projets.

Alors que lui, Arnold et Linda Hamilton sont revenus ensemble pour Terminator : sombre destin (2019), ses différences créatives avec le réalisateur Tim Miller ont conduit à une réception médiocre du film, ce dont il était notamment mécontent. Il a fait allusion récemment sur le podcast SmartLess à la possibilité de redémarrer Terminateur de la case départ, mais sous un angle différent.

« Si je devais faire un autre Terminateur film et peut-être essayer de lancer à nouveau cette franchise, qui est en discussion, mais rien n’a été décidé, je parlerais beaucoup plus du côté de l’IA que de mauvais robots devenus fous «

Si Cameron trouvait le temps et choisissait de revenir dans le fauteuil du réalisateur pour un nouveau redémarrage de la franchise d’action bien-aimée, il serait probablement prudent de dire qu’Arnold serait impliqué d’une manière ou d’une autre. Le temps nous dira s’ils reviendront.