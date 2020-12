Arnold Schwarzenegger n’a pas été initialement impressionné par sa réplique «  Je serai de retour  » dans «  The Terminator  »

«Je reviendrai» reste la ligne de films la plus célèbre d’Arnold Schwarzenegger. L’ancien bodybuilder et gouverneur de Californie est devenu une superstar après son rôle dans le film à succès massif, Le Terminator, mais personne ne l’a vu venir.

Schwarzenegger lui-même n’était pas trop ému par plusieurs de ses lignes, y compris son slogan signature. Heureusement, il a écouté le réalisateur James Cameron et l’a livré dans son accent autrichien, et s’est immortalisé par la phrase.

Arnold Schwarzenegger n’a pas aimé sa réplique « Je serai de retour » dans « The Terminator »

Bien que ce soit de loin la ligne la plus tristement célèbre de sa carrière aujourd’hui, Schwarzenegger n’était pas un grand fan de sa phrase de marque dans Le Terminator. Pour une raison ou une autre, il ne se sentait pas bien rouler de sa langue.

«Quand j’ai lu la ligne« Je serai de retour », j’ai dit à Jim Cameron, j’ai dit:« Pour moi, ça me semble bizarre quand je dis que je reviendrai »», a déclaré Schwartzenegger à GQ. «Puis il dit:« Comment diriez-vous cela? Et j’ai dit: «Je reviendrai». Et il dit: «Non, je pense que ça sonne mieux, je reviendrai.

Arnold Schwarzenegger et James Cameron ne pouvaient pas être d’accord sur la ligne

Avant longtemps, le désaccord sur la ligne est devenu un va-et-vient entre Schwarzenegger et Cameron au sujet de leurs professions. Cependant, Schwarzenegger a cédé et a décidé de faire les choses à la manière de Cameron.

« J’ai dit: » Mais c’est plus une machine si vous dites « Je reviendrai », a poursuivi Schwartzenegger. «Il a dit: ‘Ecoute, je ne corrige pas ton jeu, ne corrige pas mon écriture, d’accord?’ Et c’était tout.

Cameron s’est assuré de souligner qu’ils pouvaient faire autant de prises qu’ils le voulaient jusqu’à ce qu’ils trouvent une version de la ligne qu’ils aimaient tous les deux.

«Et alors il dit:« Écoutez, nous le disons 10 fois de suite », a déclaré Schwarzenegger. «Nous nous contentons de le dire, de le dire et de le dire, puis nous le faisons correctement et nous pourrons ensuite choisir l’un ou l’autre. Je comprends que vous ne vous sentez pas à l’aise avec le je vais et tout ça, mais tournons-le. Et c’est ce qu’ils ont fait.

Arnold Schwarzenegger a été choqué par la popularité de la ligne

Même si Cameron avait une confiance suprême à la fois dans son écriture et dans le potentiel du film, Schwarzenegger avait des doutes. Il n’aimait pas son rôle et ne voyait pas pourquoi quelqu’un aimerait cette phrase.

«Tout d’abord, je pensais que c’était un de mes rôles maladroits, et le numéro deux, bien sûr, je n’avais aucune idée que quiconque le répéterait un jour, point final.

Une fois que le film est sorti et que les fans ont continué à l’approcher, lui demandant de répéter la réplique, Schwarzenegger a réalisé à quel point la réplique avait un impact.

«C’était incroyable l’excitation que vous avez vue parmi les gens quand j’ai dit cette phrase. Et puis de plus en plus au fur et à mesure qu’ils commençaient à capter et que d’autres personnes commençaient à l’utiliser, et maintenant je pense que c’est devenu la ligne la plus utilisée de l’histoire du cinéma.

Arnold Schwarzenegger attribue à sa livraison la popularité de la ligne

Indépendamment de la confiance de Cameron dans la ligne, Schwarzenegger pense qu’une partie de sa popularité réside dans son style de livraison.

«Je pense que nous ne savons pas à l’avance… Je pense que c’est souvent la façon dont je le dis, mais je ne pense pas que vous sachiez jamais quand vous regardez le script que cette ligne sera répétée très souvent . »