Arnold Schwarzenegger invoque un père nazi « brisé » alors qu’il livre un message aux soldats russes

La légende hollywoodienne Arnold Schwarzenegger a invoqué son père nazi « cassé » dans une puissante vidéo de neuf minutes s’adressant au peuple russe et à Vladimir Poutine. Vous pouvez le regarder ci-dessous :

Arnold a déclaré qu’il envoyait son message vidéo via divers canaux à ses « chers amis russes et aux soldats russes servant en Ukraine ».

Il a déclaré : « Quand mon père est arrivé à Leningrad, il était tout excité par les mensonges de son gouvernement. Quand il a quitté Leningrad, il était brisé – physiquement et mentalement.

« Il a vécu le reste de sa vie dans la douleur. La douleur d’un dos cassé, la douleur des éclats d’obus qui lui rappelaient toujours ces terribles années. Et la douleur de la culpabilité qu’il ressentait.

L’homme de 74 ans a déclaré : « La force et le cœur du peuple russe m’ont toujours inspiré.

« C’est pourquoi j’espère que vous me laisserez vous dire la vérité sur la guerre en Ukraine et sur ce qui s’y passe.

Il voulait éduquer le peuple russe, qui a moins accès à l’information après que le Kremlin a bloqué les informations, les médias et Internet externes du pays.

Schwarzenegger a expliqué aux téléspectateurs russes que la guerre a été provoquée par leur pays et a été déclarée illégale par 141 nations à l’ONU.

Dans des mots qui peuvent être surprenants pour le peuple russe, l’acteur légendaire a également détaillé combien de bâtiments civils ont été bombardés et comment des milliers de soldats russes sont morts.

« Nous savons que vous avez subi les conséquences de votre courage. Vous avez été arrêté, vous avez été emprisonné et vous avez été battu.

Le message du héros d’action a été salué par les fans et les abonnés et se propage maintenant rapidement sur Twitter, où il a été retweeté plus de 280 000 fois.