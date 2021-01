Arnold Schwarzenegger invoque Conan dans un message au monde

Icône hollywoodienne Arnold Schwarzenegger a invoqué l’un de ses premiers rôles, celui de Conan, afin de mieux décrire son éthique politique. Maniant l’épée qu’il a utilisée dans l’épopée d’action de 1982 Conan le Barbare, la star d’action rappelle aux téléspectateurs que la lame de l’épée ne fait que se renforcer à chaque fois que le métal est replié sur lui-même et forgé dans le feu, métaphore parfaite de la démocratie.

« Voici le truc avec les épées. Plus vous tempérez une épée, plus elle devient forte. Plus vous la martelez avec un marteau puis la chauffez au feu, puis la jetez dans l’eau froide et la martelez à nouveau. Je ne vous dis pas cela parce que vous devenez un expert en fabrication d’épées. Mais notre démocratie est comme l’acier de cette épée. Plus elle est tempérée, plus elle devient forte. «